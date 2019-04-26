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Jair Bolsonaro

Bolsonaro: Vice é sempre uma sombra, mas por enquanto está tudo bem

'Sei que meu filho (Carlos) tem um ânimo um pouco exaltado. Este casamento (com Mourão) é, no mínimo, até 2022', disse o presidente, ao lado do vice

Publicado em 25 de Abril de 2019 às 21:35

Publicado em 

25 abr 2019 às 21:35
Presidente Jair Bolsonaro e o vice-presidente Hamilton Mourão Crédito: Marcos Corrêa/PR
O presidente Jair Bolsonaro(PSL) comparou nesta quinta-feira, (25), o papel de vice-presidente a uma "sombra que às vezes não se guia de acordo com o sol, mas por enquanto está tudo bem". O comentário foi feito ao ser questionado sobre como está sua relação com o vice-presidente, Hamilton Mourão(PRTB), que vem sofrendo críticas diárias do vereador Carlos Bolsonaro(PSC-RJ), filho do presidente.
"Não tem problemas. Como um excelente casamento, se todo mundo disser sim, não vai dar certo", afirmou, em café da manhã com um grupo de jornalistas convidados, entre eles do Estado. "A gente continua dormindo junto. O problema é quem vai lavar a louça no final do dia", acrescentou o presidente. Sentado ao lado, o vice emendou: "Ou cortar a grama". Bolsonaro continuou: "Sei que meu filho Carlos tem um ânimo um pouco exaltado. Este casamento com Mourão é, no mínimo, até 2022".
O presidente disse que "nem sempre fica satisfeito" com o que seu filho posta, mas garantiu que o vereador vai continuar "colaborando" para as suas redes sociais quando perguntado se irá proibir o filho de publicar na sua conta pessoal. "Pode ter certeza que eu converso com ele e nem sempre fico satisfeito (com o que ele escreve). A experiência de governo só quem está sentado na cadeira que tem. Eu tenho conversado com ele. Ele tem o comportamento dele. Ele vai continuar colaborando para as minhas redes sociais. Pode ter certeza que o navio dele está indo para um bom caminho", disse.
O presidente também falou sobre o escritor Olavo de Carvalho. "É uma pessoa que há pelo menos 20 anos fala algo que é o mesmo que eu falo. Algumas declarações dele não estão colaborando com o governo."
Quando o assunto crise dominou a entrevista, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, pediu a palavra. "Existe uma obsessão para quem está fora do Planalto de criar cisão entre nós. O Mourão foi meu cadete. Para eu brigar com ele, só se eu assediar a dona Paula", disse, brincando com a mulher do vice, que é recém-casado. Segundo o ministro, esse tipo de assunto faz com que o País se apequene. "É muito espaço para coisas que não são importantes."
 

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