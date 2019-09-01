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Em São Paulo

Bolsonaro vai à casa de Silvio Santos assistir Flamengo e Palmeiras

O presidente da República chegou à residência do apresentador na tarde deste domingo (1º). A previsão é que Bolsonaro volte a Brasília ainda neste domingo, à noite

Publicado em 

01 set 2019 às 19:59

Publicado em 01 de Setembro de 2019 às 19:59

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) e o apresentador Silvio Santos durante bate-papo no SBT Crédito: SBT/Reprodução
O presidente Jair Bolsonaro foi à casa do apresentador de televisão Silvio Santos, no Morumbi, zona sul de São Paulo para assistir ao jogo entre Flamengo e Palmeiras, que acontece na tarde deste domingo (1º), no Rio de Janeiro. A previsão é que Bolsonaro volte a Brasília ainda na noite deste domingo.
> Bolsonaro diz que 'curtirá uns 10 dias de férias' em foto com médicos
Pela manhã, o presidente participou de culto evangélico no Templo de Salomão, da Igreja Universal do Reino de Deus. Ele foi ungido pelo bispo Edir Macedo e não fez nenhum discurso.
Antes, Bolsonaro passou por uma avaliação médica, no Aeroporto de Congonhas. O Palácio do Planalto confirmou que ele será submetido a uma nova cirurgia nos próximos dias.
No Twitter, a TV Brasil publicou um vídeo no qual o presidente confirma a cirurgia e diz que isso "faz parte da vida". "Agradeço a Deus por (ela) e pela missão que tenho", afirmou.

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