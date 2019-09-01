Bolsonaro vai à casa de Silvio Santos assistir Flamengo e Palmeiras

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) e o apresentador Silvio Santos durante bate-papo no SBT Crédito: SBT/Reprodução

O presidente Jair Bolsonaro foi à casa do apresentador de televisão Silvio Santos, no Morumbi, zona sul de São Paulo para assistir ao jogo entre Flamengo e Palmeiras, que acontece na tarde deste domingo (1º), no Rio de Janeiro. A previsão é que Bolsonaro volte a Brasília ainda na noite deste domingo.

Pela manhã, o presidente participou de culto evangélico no Templo de Salomão, da Igreja Universal do Reino de Deus. Ele foi ungido pelo bispo Edir Macedo e não fez nenhum discurso.

Antes, Bolsonaro passou por uma avaliação médica, no Aeroporto de Congonhas. O Palácio do Planalto confirmou que ele será submetido a uma nova cirurgia nos próximos dias.