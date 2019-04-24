Bolsonaro tem pior avaliação entre presidentes eleitos no 1° mandato

O presidente Jair Bolsonaro faz transmissão ao vivo para rede sociais. Crédito: Alan Santos/PR

De acordo com o gerente executivo de pesquisas da CNI, Renato da Fonseca, o resultado da pesquisa pode ser considerado normal para um começo de governo que ainda não teria atendido às expectativas de quem o elegeu. "O governo ainda não convenceu essas pessoas a achar que está seguindo em uma agenda que elas gostariam", observou Fonseca, para quem "pouca coisa de impacto" aparece em um início de administração, apesar de avanços na indústria serem verificados.

Na opinião da CNI, a avaliação está diretamente relacionada à atividade econômica, que ainda não retomou um ritmo de crescimento. "Provavelmente, alguns dos eleitores votando no Bolsonaro achavam que a economia voltaria a crescer imediatamente, o que praticamente é impossível, e essas pessoas estão decepcionadas." Com a melhora da economia, observou, a avaliação do governo pode subir.

Michel Temer, na opinião de 51% dos entrevistados. Outros 13% consideram que a administração atual está pior, e 31% responderam que um governo está igual ao outro. Apesar da avaliação baixa em relação a governos anteriores, o governo Bolsonaro está melhor do que a gestão do ex-presidente, na opinião de 51% dos entrevistados. Outros 13% consideram que a administração atual está pior, e 31% responderam que um governo está igual ao outro.