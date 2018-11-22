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Reação de evangélicos

Bolsonaro tem encontro marcado com apoiador do 'Escola sem Partido'

Guilherme Schelb poderia agradar a bancada evangélica, que reagiu negativamente à notícia de que o educador Mozart Neves, do Instituto Ayrton Senna, considerado mais moderado, já havia sido escolhido para a pasta

Publicado em 22 de Novembro de 2018 às 12:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2018 às 12:09
Rio de Janeiro - O candidato à presidencia da República Jair Bolsonaro (PSL) concede entrevista ao receber faixa preta de jiu-jitsu em homenagem de lutadores, no bairro Jardim Botânico. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil) Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
O presidente eleito Jair Bolsonaro voltou a afirmar nesta quinta, 22, que ainda não há definição sobre o Ministério da Educação e que vai conversar nesta quinta-feira com o procurador regional da República do Distrito Federal, Guilherme Schelb. Schelb é abertamente defensor do projeto Escola Sem Partido e já se posicionou favorável ao tema em comissão especial sobre o assunto em 2017. Ele também afirma ser contra "discussão de gênero" nas escolas.
O nome de Schelb poderia agradar a bancada evangélica, que reagiu à notícia de que o educador Mozart Neves, do Instituto Ayrton Senna, considerado mais moderado, já havia sido escolhido para a pasta da Educação. Bolsonaro chamou a informação de "fake news". "Converso com todo mundo. Nem sei se ele (Mozart) estará aqui hoje, mas, se estiver, vou conversar. Precisamos ter um bom nome técnico."
Bolsonaro passou a noite na Granja do Torto e ainda não sabe se ficará lá até a posse. Disse que a escolha será tomada pela mulher, Michelle. Segundo ele, a futura primeira-dama "manda mais do que pensam, ela que vai decidir". Afirmou, ainda, em tom de brincadeira, que poderiam até morar no bairro Ceilândia, onde ela nasceu.
Bolsonaro visita na manhã desta quinta o Comando da Marinha para conversar com todos os indicados para as Forças Armadas. Os nomes dos futuros comandantes foram anunciados ontem pelo futuro ministro da Defesa, Fernando de Azevedo e Silva. Os escolhidos serão no dia da posse os oficiais generais mais antigos de cada Força. A Marinha será comandada pelo almirante de esquadra Ilques Barbosa Junior. O comandante do Exército será Edson Leal Pujol e o da Força Aérea, o brigadeiro Antonio Carlos Moretti Bermudez.

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