Bolsonaro tem encontro marcado com apoiador do 'Escola sem Partido'

Bolsonaro visita na manhã desta quinta o Comando da Marinha para conversar com todos os indicados para as. Os nomes dos futuros comandantes foram anunciados ontem pelo futuro ministro da Defesa, Fernando de Azevedo e Silva. Os escolhidos serão no dia da posse os oficiais generais mais antigos de cada Força. A Marinha será comandada pelo almirante de esquadra Ilques Barbosa Junior. O comandante do Exército será Edson Leal Pujol e o da Força Aérea, o brigadeiro Antonio Carlos Moretti Bermudez.