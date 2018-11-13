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Governo

Bolsonaro tem apoio e vai durar anos, diz José Dirceu

Ex-ministro, que lança livro de memórias em São Paulo, afirma que a derrota do PT na última eleição não foi apenas 'política, mas ideológica'

Publicado em 13 de Novembro de 2018 às 02:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2018 às 02:12
José Dirceu, ex-homem forte de Lula foi condenado e preso no caso do Mensalão Crédito: Marcos Fernandez/Arquivo
O ex-ministro-chefe da Casa Civil José Dirceu afirmou nesta segunda-feira, 12, que o governo de Jair Bolsonaro deve durar muito anos, pois tem base popular. É uma luta de longo prazo, não nos iludamos, não é de curto prazo. É um governo que tem base social, muita força e muito tempo. O petista afirmou que a derrota do PT na última eleição não foi apenas política, mas ideológica.
Dirceu estava no Tuca, o teatro da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), lançando seu livro de memórias. Começou sua palestra com uma autocrítica. Muitas vezes nós nos desviamos. Temos que ter a coragem de dizer isso e eu tenho. Sua autocrítica se estendeu a práticas petistas no governo. Disse que o partido se distanciou do cotidiano da população nos 13 anos em que esteve no poder. Completou sua critica às relação da sigla com o combate à corrupção  Dirceu está condenado a 30 anos e 9 meses de prisão na Lava Jato.
Lembrou o uso político que esse combate teve no passado. Digo isso não porque não tenhamos que combater a corrupção, porque não precisemos rever nossos erros principalmente sobre o sistema de financiamento de campanhas.
Por fim, classificou o momento em que o País passa como uma contrarrevolução. Uma regressão cultural e política. Para ele, as forças de oposição não devem se perder em debates que as dividem. Cada um tem de cumprir seu papel. Lá na frente a gente se encontra.

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