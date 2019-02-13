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Liberação

Bolsonaro tem alta e deixa hospital com destino a Brasília

Após 17 dias de internação, presidente foi liberado para deixar o hospital

Publicado em 

13 fev 2019 às 14:38

Publicado em 13 de Fevereiro de 2019 às 14:38

Bolsonaro tem alta e deixa hospital com destino a Brasília Crédito: Divulgação/PR
O presidente Jair Bolsonaro teve alta no início da tarde desta quarta-feira (13). Após 17 dias de internação, Bolsonaro acordou bem nesta quarta-feira (13), se alimentou e, após bateria de exames com resultados positivos, foi liberado para deixar o hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele se dirige, em comboio presidencial, para o aeroporto de Congonhas, de onde viaja para Brasília.
Não há registro de compromissos oficiais para a tarde de quarta, informou o porta-voz da Presidência, o general Rêgo Barros.
Na quinta-feira da semana passada, exames constataram pneumonia, mas houve evolução boa do quadro de saúde do presidente com uso de antibióticos. A equipe médica já havia informado de que ele teria alta nesta quarta.
Bolsonaro já está liberado para falar, como fez na terça ao receber três ministros, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e um secretário paulista.
João Doria e o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmaram que Bolsonaro deve finalizar o texto da reforma da Previdência com a equipe econômica ainda nesta semana, assim que retornar a Brasília.

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