Bolsonaro tem alta e deixa hospital com destino a Brasília

O presidenteteve alta no início da tarde desta quarta-feira (13). Após 17 dias de internação, Bolsonaro acordou bem nesta quarta-feira (13), se alimentou e, após bateria de exames com resultados positivos, foi liberado para deixar o hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele se dirige, em comboio presidencial, para o aeroporto de Congonhas, de onde viaja para Brasília.