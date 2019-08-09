Bolsonaro sugere fazer cocô dia sim, dia não para preservar o ambiente

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR

Jair Bolsonaro (PSL) sugeriu nesta sexta-feira (8) que um repórter "fizesse cocô dia sim, dia não" para melhorar a preservação do ambiente. O presidente(PSL) sugeriu nesta sexta-feira (8) que um repórter "fizesse cocô dia sim, dia não" para melhorar a

"É só você deixar de comer menos um pouquinho. Você fala para mim em poluição ambiental. É só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante a nossa vida também. Agora, o mundo, quando eu falei que cresce mais de 70 milhões por ano, precisa de uma política de planejamento familiar. Não é controle não, você vai ler na capa da Folha amanhã que eu to dizendo que tem que ter controle de natalidade", disse, ao sair do Palácio da Alvorada.

A declaração foi feita em resposta a uma pergunta sobre como o presidente acredita que é possível conciliar preservação ambiental ao crescimento econômico.

Bolsonaro também defendeu o planejamento familiar para que haja uma diminuição da população na Terra e, com isso, menos poluição. O presidente disse que a quantidade de filhos de uma família é inversamente proporcional à formação cultural dos pais. Pai de cinco, ele se apresentou como "exceção".

"Você olha que as pessoas que têm mais cultura, têm menos filhos. Eu sou uma exceção à regra, tenho cinco. Mas como regra é isso."

O presidente defendeu o agronegócio e disse que as críticas às políticas de seu governo são, em parte, fruto de propaganda errada.