Bolsonaro sobre Eduardo: a gente acredita que Senado vai aprovar

Publicado em 2 de agosto de 2019 às 11:43
- Atualizado há 6 anos
O presidente Jair Bolsonaro disse na transmissão ao vivo pelo Facebook que acredita que o Senado aprove a indicação de seu filho e deputado federal, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), ao cargo de embaixador em Washington.
Ainda segundo Bolsonaro, Eduardo deverá aprovar o acordo de Alcântara na Comissão de Relações Exteriores da Câmara que preside antes de se tornar embaixador em Washington.
"O tal de Eduardo Bolsonaro é presidente da Comissão de Relações Exteriores e Comércio Internacional da Câmara. Antes de ir para os Estados Unidos - tem que passar pelo Senado (a indicação) e a gente acredita que ele seja aprovado - ele aprova lá na Comissão e esse acordo aí vai nos dar nova esperança de começar a entrar nesse mundo dos satélites", disse Bolsonaro.
Ao lado do presidente, o ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, disse que "não há razão" para a não aprovação do acordo de Alcântara com os EUA na Câmara.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o