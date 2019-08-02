Home
>
Política
>
Bolsonaro sobre Eduardo: a gente acredita que Senado vai aprovar

Bolsonaro sobre Eduardo: a gente acredita que Senado vai aprovar

O presidente acredita que o Senado aprove a indicação de seu filho Eduardo, ao cargo de embaixador

Agência Estado

Publicado em 2 de agosto de 2019 às 11:43

 - Atualizado há 6 anos

Jair e Eduardo Bolsonaro Crédito: Instagram

O presidente Jair Bolsonaro disse na transmissão ao vivo pelo Facebook que acredita que o Senado aprove a indicação de seu filho e deputado federal, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), ao cargo de embaixador em Washington.

Recomendado para você

Na nova proposta encaminhada à Câmara, somente secretários municipais e o chefe de gabinete do prefeito são contemplados com pacote de benesses

Prefeito de Venda Nova recua e exclui auxílio-feira e 13° para ele e vice em projeto

Janete Vargas Simões assumiu a presidência da Corte, mas outro colega coprotagonizou a cerimônia

Posse da nova Mesa Diretora do TJES tem discurso inusitado e "climão"

Decisão prevê que a prefeitura do município reassuma a prestação de serviços de saúde à população em até 45 dias; confira detalhes

Justiça manda suspender contrato de gestão de saúde em Marechal Floriano

Ainda segundo Bolsonaro, Eduardo deverá aprovar o acordo de Alcântara na Comissão de Relações Exteriores da Câmara que preside antes de se tornar embaixador em Washington.

"O tal de Eduardo Bolsonaro é presidente da Comissão de Relações Exteriores e Comércio Internacional da Câmara. Antes de ir para os Estados Unidos - tem que passar pelo Senado (a indicação) e a gente acredita que ele seja aprovado - ele aprova lá na Comissão e esse acordo aí vai nos dar nova esperança de começar a entrar nesse mundo dos satélites", disse Bolsonaro.

Ao lado do presidente, o ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, disse que "não há razão" para a não aprovação do acordo de Alcântara com os EUA na Câmara.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

EUA

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais