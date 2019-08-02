Embaixada nos EUA

Bolsonaro sobre Eduardo: a gente acredita que Senado vai aprovar

O presidente acredita que o Senado aprove a indicação de seu filho Eduardo, ao cargo de embaixador

Publicado em 2 de agosto de 2019 às 11:43 - Atualizado há 6 anos

Jair e Eduardo Bolsonaro Crédito: Instagram

O presidente Jair Bolsonaro disse na transmissão ao vivo pelo Facebook que acredita que o Senado aprove a indicação de seu filho e deputado federal, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), ao cargo de embaixador em Washington.

Ainda segundo Bolsonaro, Eduardo deverá aprovar o acordo de Alcântara na Comissão de Relações Exteriores da Câmara que preside antes de se tornar embaixador em Washington.

"O tal de Eduardo Bolsonaro é presidente da Comissão de Relações Exteriores e Comércio Internacional da Câmara. Antes de ir para os Estados Unidos - tem que passar pelo Senado (a indicação) e a gente acredita que ele seja aprovado - ele aprova lá na Comissão e esse acordo aí vai nos dar nova esperança de começar a entrar nesse mundo dos satélites", disse Bolsonaro.

Ao lado do presidente, o ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, disse que "não há razão" para a não aprovação do acordo de Alcântara com os EUA na Câmara.

