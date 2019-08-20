Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Embaixador dos EUA

Bolsonaro sinaliza recuo, mas filho diz que indicação está mantida

Para ser efetivado, o nome do deputado federal precisa ser apreciado pela Comissão de Relações Exteriores e aprovado por mais da metade dos votos dos presentes em votação no plenário do Senado

Publicado em 20 de Agosto de 2019 às 18:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2019 às 18:45
Eduardo Bolsonaro Crédito: Michel Jesus/Câmara dos Deputados
O presidente Jair Bolsonaro reconheceu nesta terça (20) que pode abrir mão da indicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) para a função de embaixador nos Estados Unidos.
Em entrevista a jornalistas, ele disse que não quer submeter o filho a um fracasso e considerou que há a chance de um recuo caso o cenário no Senado se mostre desfavorável a uma aprovação.
"Você, por exemplo, está noivo. A noiva é virgem. Vai que você descobre que ela está grávida. Você desiste do casamento? Tudo é possível. Eu não quero submeter o meu filho a um fracasso. Eu acho que ele tem competência. Tudo pode acontecer", disse o presidente, ao ser perguntado se poderia desistir da indicação.
Eduardo Bolsonaro, por outro lado, afirmou que o plano está mantido. Ele disse que não discutiu com o pai qualquer possibilidade de recuo e que continua trabalhando para que seu nome seja enviado ao Senado e aprovado pelos parlamentares.
"Não tive nenhuma conversa dessa com ele. Está mantido, estamos seguindo adiante", declarou, na tarde desta terça-feira (20). "Estou esperançoso e confiante." Ele ainda afirmou que a a declaração de seu pai foi distorcida. "Estão tentando dar contornos de que o presidente poderia estar voltando atrás", disse.
Para ser efetivado, o nome do deputado federal precisa ser apreciado pela Comissão de Relações Exteriores e aprovado por mais da metade dos votos dos presentes em votação no plenário do Senado.
As sondagens informais realizadas pelo Palácio do Planalto apontam um placar apertado e desfavorável para a aprovação do filho do presidente. Para tentar reverter o quadro, Eduardo pretende intensificar encontros reservados com senadores indecisos.
O Planalto tem trabalhado por uma margem de pelo menos cinco votos de vantagem. Ou seja, garantir um apoio de 46 dos 81 senadores, reduzindo, assim, o risco de derrota.
Para evitar surpresas, Bolsonaro tenta viabilizar junto ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), uma votação aberta, apesar de o regimento interno da casa determinar o voto secreto.
Caso o Planalto não consiga obter uma vantagem segura até a primeira quinzena de setembro, o presidente avalia segurar a indicação para o início de outubro. Ele quer evitar que uma eventual derrota crie um constrangimento internacional às vésperas da realização da Assembleia Geral da ONU. A abertura, que terá discurso de Bolsonaro, ocorrerá no dia 24 de setembro.
Aos jornalistas, o presidente disse ainda que é direito do Senado rejeitar seu filho, mas que o Palácio do Planalto tem atuado por uma aprovação. Ele voltou a negar que a indicação se trate de nepotismo.
"Se não for meu filho, vai ser o filho de alguém, porra", disse. "Agora, o que vale para mim é uma súmula do STF [Supremo Tribunal Federal] dizendo que, nesse caso, não é nepotismo", acrescentou.
Bolsonaro se referiu à súmula vinculante número 13, adotada pelo STF em 2008, e por um decreto de 2010. De forma simplificada, a súmula afirma que o nepotismo ocorre quando uma pessoa nomeia parentes de até terceiro grau para cargos de comissão, de confiança ou para o exercício de função gratificada --também deve haver relação de subordinação entre o nomeado e o nomeante.
No caso de Eduardo e Jair, que são parentes de primeiro grau, a subordinação é clara: os embaixadores se reportam ao ministro de Estado das Relações Exteriores, que por sua vez responde ao presidente.
No entanto, a súmula não diferencia cargos de nomeação política dos demais, como a posição de assessor, por exemplo, o que abre espaço para interpretações --o STF nunca julgou um processo que discutisse a validade de uma indicação para uma representação diplomática.
Bolsonaro também criticou parecer elaborado por consultores do Senado que classifica a indicação como nepotismo. Para ele, o documento tem "viés político".
"Essas consultorias agem de acordo com o interesse do parlamentar. É como a redação que vocês aprenderam. Faça uma matéria sobre Jesus Cristo. Aí você pergunta: contra ou a favor? É ou não é? É assim que aprenderam na universidade. E aqui é a mesma coisa. Então, tem um viés político nessa questão", disse.
A possibilidade de Eduardo assumir a função tem sido alvo de críticas, inclusive por parte de apoiadores.
Senadores como o líder do PSD, Otto Alencar (BA), já defenderam a rejeição do nome do filho do presidente como um recado do Legislativo para o que chamam de excessos do chefe do Executivo.
A deputada estadual Janaina Paschoal, do mesmo partido de Eduardo, e o escritor Olavo de Carvalho, considerado o guru ideológico do governo, também se mostraram contrários à indicação.
Em entrevista à Folha de S.Paulo, o relator da reforma da Previdência, Tasso Jereissati (PSDB-CE), disse temer que a polêmica escolha contamine o ambiente para a votação das novas regras para aposentadoria.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 120 milhões
Duas apostas do ES batem na trave e prêmio da Mega-Sena fica acumulado
Flavia Mara Araújo morreu em prova de triatlo
Triatleta brasileira morre durante etapa do Ironman no Texas, nos EUA
Imagem BBC Brasil
Não gosta de se exercitar? Talvez esteja fazendo isso no momento errado do dia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados