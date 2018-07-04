Bolsonaro se esconde em banheiro durante discussão em aeroporto

O deputado federal Jair Bolsonaro na Marcha para Jesus 2018, em São Paulo Crédito: Gabriela Bilo

O presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) se envolveu em uma discussão no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, na tarde desta terça-feira (3). Segundo a assessoria do deputado, Bolsonaro foi abordado por uma mulher enquanto se preparava para embarcar para Brasília. A confusão foi contida e o deputado não registrou ocorrência na polícia.

O incidente vai contra as imagens que o pré-candidato costuma divulgar em suas redes sociais sendo recebido por simpatizantes em aeroportos. Durante a manhã, seu filho Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) postou um vídeo de seu desembarque em São Paulo, no momento em que um grupo de mulheres o cercou para tirar fotos, com a legenda irônica cenas fortes de machismo.

Bolsonaro passou a manhã em São Paulo reunido com um grupo de dez comerciantes do agronegócio e investidores.

ESCONDIDO NO BANHEIRO

A colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, divulgou que o pré-candidato se escondeu no banheiro para escapar dos xingamentos.

Uma passageira teria "cercado" o deputado e teria, também, o chamado de "lixo" na sala de embarque do aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

Depois da publicação da informação, Bolsonaro divulgou um vídeo sobre o episódio e imagens da mulher que o abordou.