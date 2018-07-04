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Bolsonaro se esconde em banheiro durante discussão em aeroporto

Segundo a assessoria do deputado, ele foi abordado por uma mulher enquanto se preparava para embarcar para Brasília
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2018 às 21:46

Publicado em 03 de Julho de 2018 às 21:46

O deputado federal Jair Bolsonaro na Marcha para Jesus 2018, em São Paulo Crédito: Gabriela Bilo
O presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) se envolveu em uma discussão no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, na tarde desta terça-feira (3). Segundo a assessoria do deputado, Bolsonaro foi abordado por uma mulher enquanto se preparava para embarcar para Brasília. A confusão foi contida e o deputado não registrou ocorrência na polícia.
O incidente vai contra as imagens que o pré-candidato costuma divulgar em suas redes sociais sendo recebido por simpatizantes em aeroportos. Durante a manhã, seu filho Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) postou um vídeo de seu desembarque em São Paulo, no momento em que um grupo de mulheres o cercou para tirar fotos, com a legenda irônica cenas fortes de machismo.
Bolsonaro passou a manhã em São Paulo reunido com um grupo de dez comerciantes do agronegócio e investidores.
ESCONDIDO NO BANHEIRO
A colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, divulgou que o pré-candidato se escondeu no banheiro para escapar dos xingamentos.
Uma passageira teria "cercado" o deputado e teria, também, o chamado de "lixo" na sala de embarque do aeroporto de Congonhas, em São Paulo.
Depois da publicação da informação, Bolsonaro divulgou um vídeo sobre o episódio e imagens da mulher que o abordou. 
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