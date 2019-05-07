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Reunião

Bolsonaro reúne ministros para avaliar ações e discutir prioridades

Periodicamente, o alto escalão se reúne

Publicado em 

07 mai 2019 às 12:14

Publicado em 07 de Maio de 2019 às 12:14

Viagem de Jair Bolsonaro aos Estados Unidos conta com a presença de ministros e do filho, Eduardo Bolsonaro Crédito: Instagram
O presidente Jair Bolsonaro comanda hoje (7), no Palácio do Planalto, a 11ª Reunião do Conselho de Governo. Periodicamente, o alto escalão se reúne para avaliar as ações desenvolvidas e discutir as prioridades da agenda do governo federal.
Não devem comparecer na reunião de hoje os ministros da Agricultura, Tereza Cristina, e das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Ambos estão em viagem ao exterior. Além dos ministros de Estado, o vice-presidente, Hamilton Mourão, e líderes do governo no Congresso Nacional também devem estar presentes.

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