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Conflito

Bolsonaro responde a críticas de Haddad

Em rede social, presidente chamou adversário de 'fantoche de presidiário' e sugeriu debate 'frente a frente'

Publicado em 05 de Janeiro de 2019 às 18:29

Publicado em 

05 jan 2019 às 18:29
Bolsonaro e Haddad discutem nas redes sociais Crédito: Amarildo
Quatro dias após assumir a Presidência da República, Jair Bolsonaro (PSL) voltou a bater boca em redes sociais neste sábado (5) com o seu principal adversário da campanha eleitoral, Fernando Haddad (PT).
Bolsonaro respondeu a críticas do petista feitas na internet e o chamou de "marmita" e de "fantoche de presidiário", em referência ao ex-presidente Lula.
"Haddad, o fantoche do presidiário corrupto, escreve que está na moda um anti-intelectualismo no Brasil. A verdade é que o marmita, como todo petista, fica inventando motivos para a derrota vergonhosa que sofreram nas eleições, mesmo com campanha mais de 30 milhões mais cara", publicou Bolsonaro.
Na noite de sexta-feira (5), o candidato derrotado do PT à Presidência havia postado em seu perfil um artigo de um jornalista alemão que vive no Brasil tratando de anti-intelectualismo.
Nos últimos dias, o petista também havia criticado o reajuste abaixo do previsto do salário mínimo pelo novo governo, as mudanças na Funai e insinuou que o imbróglio envolvendo o aumento do IOF mostrou o motivo pelo qual Bolsonaro não participou de debates no segundo turno.
Em outra postagem, Bolsonaro publicou: "Eles [adversários] procuram e criam todos os motivos possíveis para estarem sendo rejeitados pela maioria da população, só não citam o verdadeiro: o PT quebrou o Brasil de tanto roubar, deixou a violência tomar."
No segundo turno da eleição, Bolsonaro e Haddad trocaram ataques em seus perfis no Twitter. O petista criticou a ausência do rival nos debates, enquanto o então candidato do PSL respondia o chamando de "poste".

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