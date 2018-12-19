Bolsonaro recua e tira demarcação de terra indígena da alça ruralista

Jair Bolsonaro, presidente eleito Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Três horas depois de anunciar que o ruralista Luiz Antônio Nabhan Garcia tocaria "a regularização fundiária, incluindo as atividades de identificação e demarcação de terras indígenas e quilombolas, o licenciamento ambiental e as políticas de reforma agrária", o governo Bolsonaro recuou.

Em "nota de esclarecimento", o Ministério da Agricultura afirmou que a Secretaria Especial de Assuntos Fundiários, para a qual Nabhan Garcia foi nomeado, "será responsável pela definição de políticas fundiárias do país".

Mas que "a execução dessas políticas caberá ao Incra, inclusive relativas a questões indígenas e quilombolas, por exemplo", reformulou o ministério a ser comandado por Tereza Cristina, ao qual a secretaria estará ligada.

"A Funai, que integrará o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, continuará a atuar nos assuntos ligados aos índios", continuou.

"Questões que envolvam demarcações ou conflitos de terras serão submetidas a um Conselho Interministerial, em processo de criação, que reunirá as pastas da Agricultura, Defesa, Meio Ambiente, Direitos Humanos e Gabinete de Segurança Institucional."

Nabhan Garcia é presidente da UDR (União Democrática Ruralista) e próximo a Bolsonaro. O próprio presidente eleito defendeu rever a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima.