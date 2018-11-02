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Novo governo

Bolsonaro recebe Onyx Lorenzoni e alfaiate

Presidente eleito deve ficar em casa durante o feriado

Publicado em 02 de Novembro de 2018 às 13:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 nov 2018 às 13:31
Rio de Janeiro - O candidato à presidencia da República Jair Bolsonaro (PSL) concede entrevista ao receber faixa preta de jiu-jitsu em homenagem de lutadores, no bairro Jardim Botânico. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil) Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
Depois de uma quinta-feira agitada, com a confirmação do juiz Sérgio Moro no Ministério da Justiça, o presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), está em casa, reunido neste momento com o futuro chefe da Casa Civil, o deputado federal reeleito Onyx Lorenzoni.
Mais cedo, ele recebeu o alfaiate Santino Gonçalves, que se ofereceu para fazer o terno da posse. Gonçalves, que tem um ateliê em Duque de Caxias (RJ), mas atende em casa, tirou as medidas de Bolsonaro e deixou a residência antes das 9 horas.
Logo depois, o cabeleireiro Maxwell Gerbatim, que trabalha em Nova Iguaçu (RJ), cortou o cabelo do presidente eleito. Gerbatim, que é ex-paraquedista, contou que corta o cabelo de Bolsonaro diversas vezes, desde que ele era vereador.
Bolsonaro não tem o hábito de divulgar sua agenda. De acordo com assessores próximos, por enquanto, previsão é de ele permaneça em casa no feriado de Finados.

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