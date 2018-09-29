Bolsonaro recebe alta e deixa hospital em São Paulo

Jair Bolsonaro em entrevista à rádio 'Jovem Pan' Crédito: Reprodução

O candidato à Presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro, recebeu alta do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no início da tarde deste sábado (29). Ele, que não conversou com jornalistas, teria se despedido da equipe médica, enfermeiros ao deixar o local acompanhado de familiares. Pelo menos 12 carros faziam parte da comitiva que o acompanha.

O presidenciável segue para o Rio de Janeiro em um voo comercial, saindo de Congonhas, às 15h40. Havia, no entanto, uma discussão entre sua equipe de campanha para que o traslado fosse em jatinho particular, o que não foi confirmado até o momento. Alguns eleitores de Bolsonaro acompanharam a movimentação na porta do hospital, de onde Bolsonaro seguiu de carro até o aeroporto. Pelo menos 12 homens da Polícia Federal estão fazendo sua escolta. Já no Rio, segundo interlocutores, a ideia é que Bolsonaro siga direto para sua casa, na Barra da Tijuca.

A saída de Bolsonaro acontece no mesmo dia em que vários atos contra o candidato estão sendo organizados no país. A manifestação foi organizada por grupos de mulheres contrárias ao presidenciável. A alta de Bolsonaro no mesmo dia, segundo avaliação interna da campanha, vai

Não há previsão para que Bolsonaro participe de algum evento público neste final de semana. Seus aliados, no entanto, fazem suspense sobre uma possível agenda de com promissos para os próximos dias.

"Não há previsão sequer dele falar com a imprensa, mas vocês (jornalistas) conhecem o Bolsonaro, né?", disse Major Olímpio, presidente do PSL em São Paulo, e um dos coordenadores da campanha presidencial.

Bolsonaro sofreu o atentado no dia 6 de setembro, em juiz de Fora, Minas Gerais, onde fazia campanha. Adélio Bispo de Oliveira, responsável pelo ataque, foi preso e está detido num presídio federal em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O candidato foi transferido da Santa casa de Juiz de Fora para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no dia seguinte à cirurgia a qual foi submetido no hospital mineiro.

Já em São Paulo, passou por outra cirurgia, segundo os médicos para descolar partes do intestino, o que fez com que Bolsonaro voltasse para uma Unidade de terapia Intensiva (UTI), onde ficou por alguns dias até voltar para o quarto. Durante a internação, recebeu familiares, apoiadores, artistas e políticos.