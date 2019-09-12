Bolsonaro reassumirá cargo na sexta e viagem a NY está mantida

Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução | Twitter

Otávio do Rêgo Barros, na manhã desta quinta-feira (12). Bolsonaro se recupera no Hospital Vila Nova Star, em O presidente Jair Bolsonaro reassumirá a partir desta sexta-feira (13), a Presidência da República, afirmou o porta-voz da Presidência,, na manhã desta quinta-feira (12). Bolsonaro se recupera no, em São Paulo , de uma cirurgia realizada no domingo (8), para correção de uma hérnia incisional.

Segundo Rêgo Barros, no entanto, a decisão pode ser revista se necessário. "Se nós identificarmos, com a equipe médica, algum inconveniente para que o presidente da República exerça seu cargo com efetividade, nós vamos entender naturalmente que possa haver uma postergação", disse o porta-voz em coletiva de imprensa. Até esta quinta-feira, o presidente em exercício é o general Hamilton Mourão.

Rêgo Barros confirmou também que está mantida a viagem do presidente para Nova York, onde Bolsonaro falará na abertura da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU)

Quando questionado sobre como o mandatário acompanhou nesta quarta-feira, 11, as notícias sobre a demissão do ex-secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, Rêgo Barros foi evasivo e afirmou que "o presidente acompanha, por meio de seus assessores, assuntos primordiais para a concepção da Presidente da República".

RECUPERAÇÃO

O boletim médico do presidente Jair Bolsonaro , divulgado também nesta quinta, informou que ele permanece com sonda nasogástrica e com alimentação diretamente na veia. Segundo o documento, Bolsonaro tem "evolução clínica favorável, sem dor, afebril e com recuperação progressiva dos movimentos intestinais". Bolsonaro mantém fisioterapia respiratória e motora e as visitas continuam restritas.