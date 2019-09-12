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Diz o porta-voz

Bolsonaro reassumirá cargo na sexta e viagem a NY está mantida

Bolsonaro se recupera no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, de uma cirurgia realizada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2019 às 08:32

Publicado em 12 de Setembro de 2019 às 08:32

Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução | Twitter
O presidente Jair Bolsonaro reassumirá a partir desta sexta-feira (13), a Presidência da República, afirmou o porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros, na manhã desta quinta-feira (12). Bolsonaro se recupera no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, de uma cirurgia realizada no domingo (8), para correção de uma hérnia incisional.
Segundo Rêgo Barros, no entanto, a decisão pode ser revista se necessário. "Se nós identificarmos, com a equipe médica, algum inconveniente para que o presidente da República exerça seu cargo com efetividade, nós vamos entender naturalmente que possa haver uma postergação", disse o porta-voz em coletiva de imprensa. Até esta quinta-feira, o presidente em exercício é o general Hamilton Mourão.
Rêgo Barros confirmou também que está mantida a viagem do presidente para Nova York, onde Bolsonaro falará na abertura da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).
Quando questionado sobre como o mandatário acompanhou nesta quarta-feira, 11, as notícias sobre a demissão do ex-secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, Rêgo Barros foi evasivo e afirmou que "o presidente acompanha, por meio de seus assessores, assuntos primordiais para a concepção da Presidente da República".
RECUPERAÇÃO
O boletim médico do presidente Jair Bolsonaro, divulgado também nesta quinta, informou que ele permanece com sonda nasogástrica e com alimentação diretamente na veia. Segundo o documento, Bolsonaro tem "evolução clínica favorável, sem dor, afebril e com recuperação progressiva dos movimentos intestinais". Bolsonaro mantém fisioterapia respiratória e motora e as visitas continuam restritas.
Durante a coletiva, o médico responsável pela cirurgia de Bolsonaro, Antônio Macedo, disse que os exames clínicos do presidente estão estáveis e que a sonda nasogástrica deve ser retirada entre esta quinta e sexta-feira.

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