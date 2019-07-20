Home
Bolsonaro questiona pessoas se fecha Ancine

Bolsonaro perguntou a pessoas que o aguardavam em frente ao Palácio da Alvorada

Em meio às polêmicas envolvendo a Agência Nacional do Cinema (Ancine), o presidente Jair Bolsonaro perguntou a pessoas que o aguardavam neste sábado em frente ao Palácio da Alvorada se ele iria fechar ou não a agência. "Vamos fechar a Ancine ou não vamos?", questiona o presidente. As pessoas ao redor respondem: "vamos".

O presidente, porém, não respondeu se irá de fato fechar a agência quando foi questionado por jornalistas.

Ontem, ele afirmou que pretende transformar a Ancine em uma secretaria vinculada a algum dos ministérios do governo e disse que ela terá "filtros culturais" para a seleção do que será fomentado pelo órgão. Ele também confirmou ontem que a diretoria da agência será transferida do Rio de Janeiro para Brasília.

Bolsonaro aproveitou a tarde deste sábado para ir ao Brasília Capital Moto Week 2019. No local, ele foi recebido por participantes do evento e saiu carregado nos braços de algumas pessoas.

Mais cedo, ele saiu do Palácio da Alvorada para levar a filha mais nova, Laura, para uma aula de equitação. Na volta à residência oficial, Bolsonaro parou para cumprimentar pessoas que o aguardavam.

