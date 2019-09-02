Bolsonaro quer evangélico que 'recite versículos bíblicos' na Ancine

TCU manda Ancine suspender verbas públicas para o audiovisual Crédito: WILTON JUNIOR

A informação foi dada pelo presidente durante conversa de uma hora e meia com um grupo de jornalistas no Quartel-General do Exército, em Brasília, na tarde deste sábado (31).

afastamento de Christian de Castro da presidência da Ancine por decisão judicial, Bolsonaro voltou a demonstrar descontentamento com a gestão da agência e sugeriu que ele não teria o perfil que gostaria para o órgão. Ao comentar o, Bolsonaro voltou a demonstrar descontentamento com a gestão da agência e sugeriu que ele não teria o perfil que gostaria para o órgão.

Para ele, o presidente da Ancine deveria ser um evangélico que conseguisse recitar de cor "200 versículos bíblicos", que tivesse os joelhos machucados de tanto ajoelhar e que andasse com a Bíblia debaixo do braço.

Nesta semana, Bolsonaro assinou decreto afastando Castro, cumprindo a decisão judicial baseada em ação do Ministério Público Federal. O órgão apura um suposto conluio entre o ex-dirigente, servidores e o atual secretário de Cultura e Economia Criativa do estado de São Paulo, Sérgio Sá Leitão.

Com a saída de Castro, Alex Braga assume a Ancine.

A investigação supõe que Castro e outros dois servidores da Ancine, também afastados, teriam acessado o sistema eletrônico da agência para obter e repassar informações sigilosas a um sócio do ex-presidente afastado. E aponta que Sá Leitão e outras três pessoas teriam deixado de comunicar o ocorrido às autoridades, incidindo em prevaricação.

O governo tenta aumentar seu controle sobre a agência. O presidente chegou a dizer que pretendia extinguir a agência caso não pudesse implantar um "filtro de conteúdo" –intenção encarada como censura pelo setor.

"FILTROS" NA CULTURA

No último dia 21, o secretário especial da Cultura, Henrique Pires , deixou o cargo por não admitir que o governo imponha "filtros" na cultura. O anúncio ocorreu após suspensão de um edital de projetos LGBT para TVs públicas criticado por Bolsonaro.