Bolsonaro publica foto com arma em Israel e defende armamento

Presidente da República Jair Bolsonaro usa arma durante viagem oficial a Israel Crédito: RepProdução/Instagram Jair Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro publicou nesta segunda-feira (1), uma foto em rede social segurando uma submetralhadora. Marcando sua localização em Jerusalém, Israel, onde desembarcou neste domingo para viagem oficial, Bolsonaro escreveu na legenda da foto texto favorável ao decreto assinado em janeiro que flexibiliza o posse de armas de fogo no Brasil.

"O que torna uma arma nociva depende 100% das intenções de quem a possui. Defendo a liberdade, com critérios, para cidadãos que querem se proteger e proteger suas famílias", escreveu o presidente.