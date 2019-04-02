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Em Israel

Bolsonaro publica foto com arma em Israel e defende armamento

Durante viagem oficial, presidente reforça a ideia de permitir porte de armas para 'cidadãos que querem se proteger' e afirma que 'leis de desarmamento só funcionam contra aqueles que respeitam as leis'

Publicado em 01 de Abril de 2019 às 21:33

Publicado em 

01 abr 2019 às 21:33
Presidente da República Jair Bolsonaro usa arma durante viagem oficial a Israel Crédito: RepProdução/Instagram Jair Bolsonaro
O presidente Jair Bolsonaro publicou nesta segunda-feira (1), uma foto em rede social segurando uma submetralhadora. Marcando sua localização em Jerusalém, Israel, onde desembarcou neste domingo para viagem oficial, Bolsonaro escreveu na legenda da foto texto favorável ao decreto assinado em janeiro que flexibiliza o posse de armas de fogo no Brasil.
"O que torna uma arma nociva depende 100% das intenções de quem a possui. Defendo a liberdade, com critérios, para cidadãos que querem se proteger e proteger suas famílias", escreveu o presidente.
> Escritório em Jerusalém não tem status diplomático
Rebatendo críticas de especialistas a respeito da fraca fiscalização possibilitada com o novo decreto, além da opinião pública que aponta aumento do índice de violência com a legalização da posse, Bolsonaro conclui o texto afirmando que "Leis de desarmamento só funcionam contra aqueles que respeitam as leis; quem quer cometer crimes já não se preocupa com isso".

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