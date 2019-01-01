Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
É hoje

Bolsonaro: presidentes e primeiros-ministros participam da posse

estavam confirmados os nomes de 11 chefes de Estado (presidentes), 11 chanceleres, 18 enviados especiais e três diretores de organismos internacionais

Publicado em 01 de Janeiro de 2019 às 11:02

Publicado em 

01 jan 2019 às 11:02
O presidente eleito, Jair Bolsonaro, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, Crédito: Reprodução/TV Globo
Na véspera da cerimônia de posse do presidente eleito, Jair Bolsonaro, nesta terça-feira (1º), estavam confirmados os nomes de 11 chefes de Estado (presidentes), 11 chanceleres, 18 enviados especiais e três diretores de organismos internacionais. A maioria é de representantes da América do Sul.
Quatro líderes estrangeiros que confirmaram presença chamam atenção da imprensa internacional. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu; o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo; e o presidente da Hungria, Viktor Orbán, além do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.
Da América do Sul, confirmaram os presidentes Sebastián Piñera (Chile), Mario Abdo Benítez (Paraguai), Tabaré Vázquez (Uruguai), Iván Duque Márquez (Colômbia), Marín Vizcarra (Peru) e Evo Morales (Bolívia).
Os governos da China e Rússia enviarão representantes. Ji Bingxuan, vice-presidente do Comitê Permanente da Assembleia Popular (Parlamento chinês), representa a China, enquanto da Rússia virá o presidente da Duma, Câmara dos Deputados, Vyacheslav Volodin.
A recepção para os convidados estrangeiros será no Palácio do Itamaraty, como tradicionalmente ocorre. Começará por volta das 18h30 e terminará em torno das 21h.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

brasilia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt
Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados