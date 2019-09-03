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Pela Amazônia

Bolsonaro pede que brasileiros verde e amarelo no 7 de setembro

Presidente defendeu que ações no Dia da Independência servirão para "mostrar ao mundo que aqui é o Brasil, que a Amazônia é nossa"
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2019 às 15:52

Publicado em 03 de Setembro de 2019 às 15:52

Jair Bolsonaro, presidente da República Crédito: Marcos Corrêa/PR
O presidente
Jair Bolsonaro (PSL)
disse nesta terça-feira (3) que as comemorações de 7 de Setembro,
Dia da Independência
, servirão para "mostrar ao mundo que aqui é o Brasil, que a
Amazônia
é nossa". O presidente fez um apelo para que o público das comemorações da Independência compareça de roupa verde e amarela.
Bolsonaro disse que "personalidades religiosas e empresariais" devem participar do evento na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Ele citou o bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus.
> Crise na Amazônia pode ter impacto bilionário nas exportações do ES
"SEMANA DO BRASIL"
O presidente discursou no lançamento da "Semana do Brasil", campanha para estimular ações promocionais de 6 a 15 de setembro. Segundo o Planalto, 4.680 empresas e entidades "estão mobilizadas e vão participar ativamente oferecendo descontos, promoções e benefícios reais aos consumidores". O governo não divulgou o nome de empresas envolvidas.
REUNIÃO DE PRESIDENTES
Bolsonaro afirmou que deve participar por videoconferência de reunião com presidentes da região amazônica, prevista para sexta-feira (6) em Letícia, na Colômbia. Ele cancelou a ida ao local por recomendação médica.
> Como os impactos das queimadas na Amazônia afetam os moradores do ES?
Sem citar o presidente da França, Emmanuel Macron, Bolsonaro disse que um líder "do outro lado do (Oceano) Atlântico resolveu falar sobre soberania relativa" da floresta. "Mexeu conosco", disse. "No primeiro momento (da crise) eu estava lá embaixo, mas o pessoal foi acordando", declarou Bolsonaro.

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