Bolsonaro pede que brasileiros verde e amarelo no 7 de setembro

Jair Bolsonaro, presidente da República Crédito: Marcos Corrêa/PR

O presidente

disse nesta terça-feira (3) que as comemorações de 7 de Setembro,

, servirão para "mostrar ao mundo que aqui é o Brasil, que a

é nossa". O presidente fez um apelo para que o público das comemorações da Independência compareça de roupa verde e amarela.

Bolsonaro disse que "personalidades religiosas e empresariais" devem participar do evento na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Ele citou o bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus.

"SEMANA DO BRASIL"

O presidente discursou no lançamento da "Semana do Brasil", campanha para estimular ações promocionais de 6 a 15 de setembro. Segundo o Planalto, 4.680 empresas e entidades "estão mobilizadas e vão participar ativamente oferecendo descontos, promoções e benefícios reais aos consumidores". O governo não divulgou o nome de empresas envolvidas.

REUNIÃO DE PRESIDENTES

Bolsonaro afirmou que deve participar por videoconferência de reunião com presidentes da região amazônica, prevista para sexta-feira (6) em Letícia, na Colômbia. Ele cancelou a ida ao local por recomendação médica.