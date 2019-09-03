Bolsonaro pede que brasileiros verde e amarelo no 7 de setembro

O presidente
disse nesta terça-feira (3) que as comemorações de 7 de Setembro,
, servirão para "mostrar ao mundo que aqui é o Brasil, que a
é nossa". O presidente fez um apelo para que o público das comemorações da Independência compareça de roupa verde e amarela.
Bolsonaro disse que "personalidades religiosas e empresariais" devem participar do evento na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Ele citou o bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus.
"SEMANA DO BRASIL"
O presidente discursou no lançamento da "Semana do Brasil", campanha para estimular ações promocionais de 6 a 15 de setembro. Segundo o Planalto, 4.680 empresas e entidades "estão mobilizadas e vão participar ativamente oferecendo descontos, promoções e benefícios reais aos consumidores". O governo não divulgou o nome de empresas envolvidas.
REUNIÃO DE PRESIDENTES
Bolsonaro afirmou que deve participar por videoconferência de reunião com presidentes da região amazônica, prevista para sexta-feira (6) em Letícia, na Colômbia. Ele cancelou a ida ao local por recomendação médica.
Sem citar o presidente da França, Emmanuel Macron, Bolsonaro disse que um líder "do outro lado do (Oceano) Atlântico resolveu falar sobre soberania relativa" da floresta. "Mexeu conosco", disse. "No primeiro momento (da crise) eu estava lá embaixo, mas o pessoal foi acordando", declarou Bolsonaro.