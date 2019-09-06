Home
Bolsonaro participa de reunião com países amazônicos por videoconferência

Presidente desistiu de ir pessoalmente ao encontro por orientação médica. Ele será submetido a uma cirurgia no domingo, para correção de hérnia incisional

Agência Estado

Publicado em 6 de setembro de 2019 às 15:25

 - Atualizado há 6 anos

Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil

Por videoconferência, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) participa nesta sexta-feira (6), da reunião entre chefes de estado dos países amazônicos, que ocorre na cidade de Letícia, na Colômbia. Bolsonaro desistiu de ir pessoalmente ao encontro por orientação médica. Ele será submetido a uma cirurgia no domingo (8), para correção de hérnia incisional.

Segundo a assessoria da Presidência da República, participam da conversa os presidentes da Colômbia, Peru, Equador e Bolívia. A Guiana e o Suriname enviaram os respectivos vice-presidentes como representantes.

> Entenda como sera a quarta cirurgia de Jair Bolsonaro 

O ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, está em Letícia para acompanhar a adoção do chamado "Pacto de Letícia pela Amazônica" entre os países que possuem parte da floresta amazônica em seu território. Os participantes devem falar com a imprensa e, depois, irão pra um almoço oferecido pelo presidente da Colômbia, Iván Duque.

O anúncio do encontro foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro durante passagem do presidente chileno, Sebástian Piñera, ao Brasil. A ideia, de acordo com ele, é discutir uma "política única" sobre a preservação do meio ambiente e regras para exploração na região.

