Bolsonaro participa de evento evangélico em Brasília

Publicado em 24 de julho de 2019 às 01:27 - Atualizado há 6 anos

O presidente Jair Bolsonaro Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro participou na noite desta terça-feira, 23, da abertura do evento evangélico Conferência Global da Comunidade das Nações, em Brasília. O compromisso entrou na agenda em cima da hora, no final do dia. Este é o terceiro evento religioso que o presidente participa desde a semana passada.

Acompanhado da primeira-dama Michelle Bolsonaro, e da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, o presidente fez um breve discurso logo após no Hino Nacional.

Ele disse que "pelas mãos da grande maioria" das pessoas presentes ao evento recebeu a "missão de acomodar o País" e que ele sabia que Deus capacitaria os escolhidos.

"Como usei durante a campanha uma passagem bíblica, sobre a verdade, eu também tinha a certeza de que Ele capacitaria os escolhidos. E o primeiro ensinamento é a humildade acima de tudo, tendo boas pessoas ao teu lado, confiando nelas, mais que demonstrando, dando o exemplo, podemos fazer o Brasil que merecemos", disse.

Bolsonaro também agradeceu a Deus pela sua vida e, sem citar exatamente o episódio em que sofreu um ataque durante a campanha eleitoral, disse que "com toda certeza", foi o momento mais difícil que teve até hoje. "Mas graças a orações e a Deus vencemos esse obstáculo", disse.

O presidente afirmou também que "não há honra maior do que cantar o Hino Nacional juntamente aqueles que têm Deus no coração" e disse que os evangélicos ao seu redor, incluindo Michelle, "dão forças para cumprir essa missão que sabemos de quem é".

O evento foi fechado à imprensa. Na abertura, houve apresentação teatral e show da cantora Aline Barros.

