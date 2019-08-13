Bolsonaro parabeniza equipe que representou país nos jogos de Lima

“Parabéns aos nossos atletas que representaram o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Lima 2019. Segundo lugar no quadro de medalhas com 55 ouro, 45 prata e 71 bronze, o melhor desempenho de nossa história”, escreveu o presidente na rede social.

Dos 485 atletas, 138 são integrantes do Programa Atletas de Alto Rendimento (PAAR) das Forças Armadas. Destes, 93 subiram ao pódio. Além disso, vários beneficiários do Bolsa-Atleta também foram a Lima. No Time Brasil, 333 recebem o benefício, para auxiliar na preparação para competições e treinamentos.