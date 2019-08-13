Bolsonaro parabeniza equipe que representou país nos jogos de Lima

O presidente Jair Bolsonaro parabenizou nesta terça-feira (13) os atletas brasileiros pelo desempenho nos Jogos Pan-Americanos de Lima, encerrados no último domingo. Em terras peruanas, a delegação brasileira emplacou o melhor desempenho de sua história, com 171 medalhas; sendo 55 de ouro, 45 de prata e 71 de bronze.
Bolsonaro usou o Twitter para congratular os esportistas e reforçar a participação de atletas vinculados às Forças Armadas, que conquistaram 54,39% do total de medalhas do Brasil nos jogos.
“Parabéns aos nossos atletas que representaram o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Lima 2019. Segundo lugar no quadro de medalhas com 55 ouro, 45 prata e 71 bronze, o melhor desempenho de nossa história”, escreveu o presidente na rede social.
Dos 485 atletas, 138 são integrantes do Programa Atletas de Alto Rendimento (PAAR) das Forças Armadas. Destes, 93 subiram ao pódio. Além disso, vários beneficiários do Bolsa-Atleta também foram a Lima. No Time Brasil, 333 recebem o benefício, para auxiliar na preparação para competições e treinamentos.