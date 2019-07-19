Home
Bolsonaro nomeia delegado da PF ligado a ruralistas para presidência da Funai

A nomeação de Marcelo Augusto Xavier da Silva foi publicada hoje no Diário Oficial da União

Agência Estado

Publicado em 19 de julho de 2019 às 13:01

 - Atualizado há 6 anos

Marcelo Augusto Xavier da Silva ao meio Crédito: Reprodução

O governo federal formalizou no Diário Oficial da União desta sexta-feira (19), a nomeação do delegado da Polícia Federal Marcelo Augusto Xavier da Silva para o cargo de presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai), que voltou a ser vinculada ao Ministério da Justiça.

Xavier assume o posto no lugar do general Franklimberg Ribeiro de Freitas, que deixou o cargo em 11 de junho, após ser alvo de forte pressão de ruralistas.

Segundo o Estado apurou, o novo chefe do órgão agrada à bancada ruralista. Xavier atuou de forma ostensiva na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Funai, em 2016, tendo apoiado os parlamentares que apuravam supostas irregularidades na Fundação. A CPI foi combatida pelas organizações socioambientais.

