Luiz Maklouf Carvalho
"Bolsonaro não iria longe como militar e viu saída na política"
Livro coloca luz no período anterior à trajetória política do presidente Jair Bolsonaro. Um recorte dos 15 anos em que integrou o exército e viveu uma conturbada carreira militar
Tempo de leitura: 2min
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00