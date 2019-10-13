Luiz Maklouf de Carvalho
Luiz Maklouf de Carvalho
Luiz Maklouf Carvalho

"Bolsonaro não iria longe como militar e viu saída na política"

Livro coloca luz no período anterior à trajetória política do presidente Jair Bolsonaro. Um recorte dos 15 anos em que integrou o exército e viveu uma conturbada carreira militar

Tempo de leitura: 2min
Luiz Maklouf de Carvalho
Publicado em 13/10/2019 às 07h00


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.