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Crise no governo

Bolsonaro não fala com Bebianno, que espera por desfecho em hotel

Apesar de toda a pressão que recebeu na quinta para manter o auxiliar no cargo, o presidente até agora não comunicou qual será a sua decisão

Publicado em 

15 fev 2019 às 13:58

Publicado em 15 de Fevereiro de 2019 às 13:58

Gustavo Bebianno Crédito: José Cruz/Agência Brasil
O presidente Jair Bolsonaro (PSL) não havia conversado com o ministro Gustavo Bebianno, da Secretaria-Geral da Presidência, pelo menos até a manhã desta sexta (15).
Apesar de toda a pressão que recebeu na quinta-feira (14) para manter o auxiliar no cargo, o presidente até agora não comunicou qual será a sua decisão.
O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzonni, deve se encontrar com Bolsonaro para discutir a situação. Bebianno permanece num hotel, em Brasília, recebendo amigos e apoiadores.
Ele tem a expectativa de que falará com o presidente ainda nesta sexta. Ao contrário do que Bolsonaro esperava, Bebianno se recusa a pedir demissão, o que facilitaria a vida do presidente.
O ministro afirma que não tem qualquer responsabilidade sobre o envio de recursos do PSL a candidatas laranjas e por isso não há motivo para pedir exoneração.

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