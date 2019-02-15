Bolsonaro não fala com Bebianno, que espera por desfecho em hotel

Gustavo Bebianno Crédito: José Cruz/Agência Brasil

Gustavo Bebianno, da Secretaria-Geral da Presidência, pelo menos até a manhã desta sexta (15). O presidente Jair Bolsonaro (PSL) não havia conversado com o ministro, da Secretaria-Geral da Presidência, pelo menos até a manhã desta sexta (15).

Apesar de toda a pressão que recebeu na quinta-feira (14) para manter o auxiliar no cargo, o presidente até agora não comunicou qual será a sua decisão.

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzonni, deve se encontrar com Bolsonaro para discutir a situação. Bebianno permanece num hotel, em Brasília, recebendo amigos e apoiadores.

Ele tem a expectativa de que falará com o presidente ainda nesta sexta. Ao contrário do que Bolsonaro esperava, Bebianno se recusa a pedir demissão, o que facilitaria a vida do presidente.