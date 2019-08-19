Bolsonaro mostra caça de baleias na Dinamarca para criticar Noruega

Bolsonaro divulga vídeo de caça de baleias em ilha dinamarquesa para criticar Noruega Crédito: Reprodução/Twitter

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) utilizou neste domingo (18) imagens de uma caça tradicional realizada em uma ilha dinamarquesa para criticar a Noruega, que anunciou na semana passada suspensão de repasse de recursos ao Fundo Amazônico.

Imagens semelhantes às do vídeo publicado pelo presidente, que circulavam pela internet em redes sociais, foram analisadas pela Agência Lupa na sexta-feira (16). Segundo o serviço de verificação, é falsa a afirmação de que as imagens foram feitas na Noruega.

O vídeo compartilhado por Bolsonaro em sua rede social, mostra caçadores encurralando baleias em uma praia e, na sequência, matando-as com arpões. O material identifica a sequência de imagens como tendo ocorrido em maio deste ano na Noruega.

Na mesma publicação, Bolsonaro disse que em torno de 40% dos recursos do Fundo Amazônico são direcionados a ONGs, que são, segundo ele, "refúgio de muitos ambientalistas". "Veja a matança das baleias patrocinada pela Noruega", escreveu.

As imagens analisadas pela Agência Lupa, que foram feitas por agências internacionais, na verdade, são das llhas Faroë, um arquipélago no Atlântico Norte dependente da Dinamarca, que promove um festival anual chamado Grindadráp.

No Youtube, vídeo semelhante ao compartilhado pelo presidente identifica as imagens como tendo sido feitas nas llhas Faroë, mas também se equivoca ao afirmar que elas ficam localizadas na Noruega.

A caça comercial de baleias é permitida na Noruega, mas, segundo dados internacionais, têm diminuído ao longo dos anos.

Na quinta-feira (15), ao comentar a suspensão do repasse ao Fundo Amazônico, o presidente havia afirmado que a Noruega"mata baleia", "explora petróleo" e não tem nada a oferecer ao Brasil neste momento.

A Noruega seguiu a decisão da Alemanha que, no sábado (10), também informou que suspenderá parte do financiamento de proteção ambiental para o Brasil. No mesmo tom adotado contra a Noruega, Bolsonaro sugeriu que a Alemanha refloreste seu próprio país.