Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Hospital

Bolsonaro leva bronca, deverá evitar falar e fica sem TV

O presidente Jair Bolsonaro levou uma bronca da equipe médica do hospital Albert Einstein por ter feito uma reunião por videoconferência com o ministro-chefe do GSI

Publicado em 

02 fev 2019 às 14:51

Publicado em 02 de Fevereiro de 2019 às 14:51

O presidente Jair Bolsonaro levou uma bronca da equipe médica do hospital Albert Einstein por ter feito uma reunião por videoconferência com o ministro-chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), general Augusto Heleno, nesta sexta-feira (1°).
A conversa com o general durou cerca de dez minutos. Foram tratados temas sobre a Venezuela a violência no Ceará, entre outros monitoramentos diários.
Segu
Jair Bolsonaro após cirurgia em São Paulo Crédito: Reprodução | Twitter
ndo assessores, a recomendação é que o presidente evite falar, o que pode provocar o acúmulo de gases na região do abdômen e atrapalhar o processo de cicatrização.
O presidente também foi desaconselhado a assistir televisão e acompanhou apenas parte da eleição das mesas diretoras da Câmara e Senado nesta sexta.
O deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) foi reeleito em primeiro turno com 334 votos e ocupará a presidência da Casa pela terceira vez. Já no Senado a sessão foi suspensa após um embate de mais de cinco horas e a eleição retomada na manhã deste sábado.
Seguindo orientação médica, Bolsonaro não telefonou para cumprimentar Maia pelo resultado.
No Twitter, o presidente desejou ao deputado "sucesso e sabedoria", para que os anseios da população brasileira prevaleçam no parlamento.
De acordo com assessores, o cumprimento ao novo presidente do Senado deve ser feito da mesma forma.
Na manhã deste sábado (2) o presidente passou por avaliação médica e está acompanhado pela mulher, Michelle, e pelo filho Carlos, que passou a noite no hospital. Bolsonaro segue fazendo fisioterapia e exercícios.
Por orientação médica, o presidente não deve assistir ao jogo do seu time Palmeiras contra o Corinthians no final da tarde.
Na segunda (28), o presidente foi submetido a uma cirurgia de reconstrução do trânsito intestinal e retirada de uma bolsa de colostomia, num processo que durou sete horas.
Foi a terceira operação à qual foi submetido desde que foi alvo de uma facada, em setembro de 2018, durante ato de campanha em Juiz de Fora (MG).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política Saúde Brasil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados