Bolsonaro: Ingresso do País na OCDE está bastante avançado

O presidente fez uma transmissão ao vivo pelo Facebook nesta quinta-feira (18)

Publicado em 19 de julho de 2019 às 00:12 - Atualizado há 6 anos

O presidente da República, Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, 18, durante transmissão ao vivo pelo Facebook, que o ingresso do País na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico "está bastante avançado". Segundo o presidente, "todos os países concordam com a nossa entrada" na OCDE.

Mais cedo, durante a cerimônia de comemoração dos 200 primeiros dias de governo, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que vai criar um conselho de preparação para a adesão do Brasil à OCDE.

Ainda de acordo com o ministro, o governo de Jair Bolsonaro aplica "desde o primeiro dia" o padrão de governança do bloco.

Na live, Bolsonaro comemorou ainda acordos comerciais que o governo dele tem fechado.

