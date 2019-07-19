Home
>
Política
>
Bolsonaro: Ingresso do País na OCDE está bastante avançado

Bolsonaro: Ingresso do País na OCDE está bastante avançado

O presidente fez uma transmissão ao vivo pelo Facebook nesta quinta-feira (18)

Agência Estado

Publicado em 19 de julho de 2019 às 00:12

 - Atualizado há 6 anos

O presidente da República, Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, 18, durante transmissão ao vivo pelo Facebook, que o ingresso do País na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico "está bastante avançado". Segundo o presidente, "todos os países concordam com a nossa entrada" na OCDE.

Recomendado para você

Na nova proposta encaminhada à Câmara, somente secretários municipais e o chefe de gabinete do prefeito são contemplados com pacote de benesses

Prefeito de Venda Nova recua e exclui auxílio-feira e 13° para ele e vice em projeto

Janete Vargas Simões assumiu a presidência da Corte, mas outro colega coprotagonizou a cerimônia

Posse da nova Mesa Diretora do TJES tem discurso inusitado e "climão"

Decisão prevê que a prefeitura do município reassuma a prestação de serviços de saúde à população em até 45 dias; confira detalhes

Justiça manda suspender contrato de gestão de saúde em Marechal Floriano

Mais cedo, durante a cerimônia de comemoração dos 200 primeiros dias de governo, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que vai criar um conselho de preparação para a adesão do Brasil à OCDE.

> Governo cria Conselho Brasil-OCDE e revoga centenas de decretos

Ainda de acordo com o ministro, o governo de Jair Bolsonaro aplica "desde o primeiro dia" o padrão de governança do bloco.

Na live, Bolsonaro comemorou ainda acordos comerciais que o governo dele tem fechado.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais