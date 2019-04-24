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Bolsonaro indicará assessor de Maia para embaixada em Roma

Hélio Ramos substituirá o ex-chanceler do governo Dilma Rousseff (PT) Antonio Patriota, que será transferido para a embaixada no Egito

Publicado em 24 de Abril de 2019 às 09:23

Publicado em 

24 abr 2019 às 09:23
Crédito: Windows)
O governo de Jair Bolsonaro indicará para o prestigiado posto de embaixador do Brasil em Roma o diplomata Hélio Ramos, hoje assessor do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).
Ramos substituirá o ex-chanceler do governo Dilma Rousseff (PT) Antonio Patriota, que será transferido para a embaixada no Egito.
A informação foi confirmada reservadamente à reportagem por servidores do Itamaraty.
A indicação de um assessor de Maia é um gesto de Bolsonaro ao presidente da Câmara, com quem trocou farpas publicamente na negociação da reforma da Previdência.
Ramos chegou a ser cotado para assumir o Ministério de Relações Exteriores após a eleição de Bolsonaro.
Em um artigo em outubro publicado pelo jornal Corre
Os autores defenderam a importância de uma "equipe coesa e fiel" e argumentaram que, em questões delicadas como política ambiental, é necessário proteger o país de "ingerência externa".
Ramos já trabalhou na Embaixada do Brasil em Roma, no início da carreira, e fala italiano. Em sua trajetória no Itamaraty, serviu como cônsul-geral em Miami e, durante o governo de FHC, chegou a ocupar interinamente o Ministério de Minas e Energia.

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