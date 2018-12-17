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Novo governo

Bolsonaro faz primeira reunião ministerial com equipe completa dia 19

Os 22 ministros já indicados deverão estar presentes na residência oficial da Granja do Torto, em Brasília

Publicado em 17 de Dezembro de 2018 às 17:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2018 às 17:47
Jair Bolsonaro, presidente eleito Crédito: José Cruz/Agência Brasil
O presidente eleito Jair Bolsonaro fará nesta quarta-feira (19) a primeira reunião ministerial com a equipe completa. Os 22 ministros já indicados deverão estar presentes na residência oficial da Granja do Torto, utilizada por Bolsonaro quando está em Brasília.
A pauta da reunião não foi divulgada pela assessoria da equipe de transição. A princípio, será o único compromisso de Bolsonaro na capital federal nesta semana. A expectativa é ele chegue a Brasília na quarta-feira (19) e volte no fim do dia para o Rio de Janeiro.
A primeira reunião ministerial, com a equipe incompleta, foi conduzida pelo presidente eleito no momento em que ele ainda escolhia nomes para o primeiro escalão de governo.
Também não está definido se ele virá para Brasília nos dias 27 ou 29 já para se preparar para a posse presidencial no dia 1º de janeiro. Desde as eleições, Bolsonaro intercala a agenda entre o Rio de Janeiro, onde tem residência, e Brasília.

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