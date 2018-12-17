Bolsonaro faz primeira reunião ministerial com equipe completa dia 19

O presidente eleito Jair Bolsonaro fará nesta quarta-feira (19) a primeira reunião ministerial com a equipe completa. Os 22 ministros já indicados deverão estar presentes na residência oficial da Granja do Torto, utilizada por Bolsonaro quando está em Brasília.
A pauta da reunião não foi divulgada pela assessoria da equipe de transição. A princípio, será o único compromisso de Bolsonaro na capital federal nesta semana. A expectativa é ele chegue a Brasília na quarta-feira (19) e volte no fim do dia para o Rio de Janeiro.
A primeira reunião ministerial, com a equipe incompleta, foi conduzida pelo presidente eleito no momento em que ele ainda escolhia nomes para o primeiro escalão de governo.
Também não está definido se ele virá para Brasília nos dias 27 ou 29 já para se preparar para a posse presidencial no dia 1º de janeiro. Desde as eleições, Bolsonaro intercala a agenda entre o Rio de Janeiro, onde tem residência, e Brasília.