Bolsonaro faz primeira reunião ministerial com equipe completa dia 19

Jair Bolsonaro, presidente eleito Crédito: José Cruz/Agência Brasil

O presidente eleito Jair Bolsonaro fará nesta quarta-feira (19) a primeira reunião ministerial com a equipe completa. Os 22 ministros já indicados deverão estar presentes na residência oficial da Granja do Torto, utilizada por Bolsonaro quando está em Brasília.

A pauta da reunião não foi divulgada pela assessoria da equipe de transição. A princípio, será o único compromisso de Bolsonaro na capital federal nesta semana. A expectativa é ele chegue a Brasília na quarta-feira (19) e volte no fim do dia para o Rio de Janeiro.

A primeira reunião ministerial, com a equipe incompleta, foi conduzida pelo presidente eleito no momento em que ele ainda escolhia nomes para o primeiro escalão de governo.