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Recuperação

Bolsonaro faz caminhada pelo corredor do Hospital

Jair Bolsonaro foi submetido a uma cirurgia para correção de um hérnia incisional na região do abdome
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2019 às 15:04

Publicado em 09 de Setembro de 2019 às 15:04

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL) Crédito: Carolina Antunes/PR
O Palácio do Planalto divulgou um vídeo, na tarde desta segunda-feira (9), que mostra o presidente Jair Bolsonaro caminhando pelo hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde está internado após ter se submetido a uma cirurgia para correção de um hérnia incisional na região do abdome. A operação foi realizada na manhã de domingo (8) e considerada bem-sucedida pela equipe médica. Bolsonaro fez caminhada pela manhã e voltou a andar sozinho durante a tarde pelo corredor do oitavo andar do hospital.
De acordo com o porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros, a movimentação é importante para que o presidente recupere as atividades intestinais. O presidente também publicou o vídeo em sua conta no Twitter: "Seguimos em plena recuperação."
É a quarta cirurgia que Bolsonaro realiza em cerca de um ano, desde que ele sofreu uma facada durante a campanha eleitoral, em setembro do ano passado. Segundo o último boletim médico divulgado, o presidente está sem dor ou febre. Ele vai começar a fisioterapia motora, podendo sentar na poltrona e caminhar pelo quarto.
Bolsonaro se licenciou do cargo por cinco dias, mas deverá reassumir suas funções ainda no hospital, após um período inicial de recuperação. Segundo a equipe médica, o presidente deve permanecer internado por até 10 dias. Mais cedo, nesta segunda, ele recebeu a vista do presidente da República em exercício, Hamilton Mourão e chegou a publicar um vídeo, de dentro do quarto, assistindo televisão e demonstrando bom humor.
Em entrevista na manhã desta segunda-feira, o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rêgo Barros, disse que Bolsonaro, mesmo afastado do cargo, pretende participar das decisões de governo nos próximos dias.
*Colaborou Bruno Bocchini, repórter da Agência Brasil

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