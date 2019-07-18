Bolsonaro faz balanço dos 200 dias de governo

Publicado em 18 de julho de 2019 às 22:31
- Atualizado há 6 anos
O presidente Jair Bolsonaro participou, nesta quinta-feira(18), de cerimônia alusiva aos seus 200 dias de governo. O evento foi realizado no Palácio do Planalto e contou com a presença de ministros, parlamentares e outras autoridades.
Para marcar a data, o presidente anunciou várias medidas, como a revogação de normas e decretos que desburocratizam a administração pública.
Bolsonaro também assinou a regulamentação do Selo Arte, que permite a venda de produtos artesanais de origem animal em todo o país. A medida deve beneficiar, por exemplo, produtores de queijos, doces e embutidos.
