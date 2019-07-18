Home
Bolsonaro faz balanço dos 200 dias de governo

Conheça as principais medidas anunciadas

Agência Brasil

Publicado em 18 de julho de 2019 às 22:31

O presidente Jair Bolsonaro Crédito: Antonio Cruz/ Agência Brasil | Arquivo

O presidente Jair Bolsonaro participou, nesta quinta-feira(18), de cerimônia alusiva aos seus 200 dias de governo. O evento foi realizado no Palácio do Planalto e contou com a presença de ministros, parlamentares e outras autoridades.

Para marcar a data, o presidente anunciou várias medidas, como a revogação de normas e decretos que desburocratizam a administração pública.

> Bolsonaro anuncia inclusão de autistas no Censo 2020

Bolsonaro também assinou a regulamentação do Selo Arte, que permite a venda de produtos artesanais de origem animal em todo o país. A medida deve beneficiar, por exemplo, produtores de queijos, doces e embutidos.

