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Governo Bolsonaro

Bolsonaro faz balanço dos 200 dias de governo

Conheça as principais medidas anunciadas

Publicado em 

18 jul 2019 às 22:31

Publicado em 18 de Julho de 2019 às 22:31

O presidente Jair Bolsonaro Crédito: Antonio Cruz/ Agência Brasil | Arquivo
O presidente Jair Bolsonaro participou, nesta quinta-feira(18), de cerimônia alusiva aos seus 200 dias de governo. O evento foi realizado no Palácio do Planalto e contou com a presença de ministros, parlamentares e outras autoridades.
Para marcar a data, o presidente anunciou várias medidas, como a revogação de normas e decretos que desburocratizam a administração pública.
> Bolsonaro anuncia inclusão de autistas no Censo 2020
Bolsonaro também assinou a regulamentação do Selo Arte, que permite a venda de produtos artesanais de origem animal em todo o país. A medida deve beneficiar, por exemplo, produtores de queijos, doces e embutidos.

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