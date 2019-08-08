Bolsonaro: Entendo a angústia de Moro, mas ele não julga mais ninguém

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) disse nesta quinta-feira (08) que lamenta a derrota sofrida pelo ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro no Congresso, mas que ele "não julga mais ninguém" e que com isso, não pode decidir as coisas de forma unilateral.
"O ministro Moro é da Justiça, mas ele não tem poder de... não julga mais ninguém. Então, temos que, entendo a angústia dele em querer que o projeto dele vá para a frente, entendo, mas nós temos que combater, diminuir o desemprego, fazer o Brasil andar, abrir o nosso comércio."
Ele afirmou que derrotas são "parte do jogo" e disse que o pacote anticrime, considerado prioridade para Moro, não é visto com urgência pelo governo.
"O Moro está vindo de um meio onde ele decidia com uma caneta na mão. Agora, não temos como decidir de forma unilateral. E temos que governar o Brasil. O que que eu sempre falei para todos os ministros? Eu quero que o Brasil dê certo."
A declaração ocorre depois de o pacote anticrime de Moro ter sofrido nova derrota na Câmara. Os deputados rejeitaram na terça-feira (06) a inclusão no texto final do projeto o chamado "plea bargain" que era planejado pelo ministro - tipo de solução negociada entre o Ministério Público, o acusado de um crime e o juiz.
Em julho, a Casa já havia imposto uma derrota ao ministro de Bolsonaro ao rejeitar a possibilidade de prisão em segunda instância, que era prevista no pacote.
Bolsonaro disse que lamenta a derrota sofrida pelo ministro, mas que não pode pressionar o Congresso a votar o texto por não ser a prioridade do governo.
"Tem que conversar com o Moro, né? Teve alguma reação do Parlamento e você não pode causar turbulência. Lamento, mas tem que dar uma segurada. Eu não quero pressionar isso aí e atrapalhar, tumultuar lá. Tantas outras propostas não enviamos para não atrapalhar a Previdência", afirmou.
Para o presidente, as mudanças feitas no projeto do ministro da Justiça pelos deputados são "parte do jogo".
"É natural. Fiquei 28 anos lá dentro. Olha, 'se a proposta for para frente eu não voto a Previdência'. É o jogo. Tem que saber jogar", afirmou.