Bolsonaro: Entendo a angústia de Moro, mas ele não julga mais ninguém

Jair Bolsonaro, presidente da República Crédito: Antonio Cruz/ Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) disse nesta quinta-feira (08) que lamenta a derrota sofrida pelo ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro no Congresso, mas que ele "não julga mais ninguém" e que com isso, não pode decidir as coisas de forma unilateral.

"O ministro Moro é da Justiça, mas ele não tem poder de... não julga mais ninguém. Então, temos que, entendo a angústia dele em querer que o projeto dele vá para a frente, entendo, mas nós temos que combater, diminuir o desemprego, fazer o Brasil andar, abrir o nosso comércio."

Ele afirmou que derrotas são "parte do jogo" e disse que o pacote anticrime , considerado prioridade para Moro, não é visto com urgência pelo governo.

"O Moro está vindo de um meio onde ele decidia com uma caneta na mão. Agora, não temos como decidir de forma unilateral. E temos que governar o Brasil. O que que eu sempre falei para todos os ministros? Eu quero que o Brasil dê certo."

A declaração ocorre depois de o pacote anticrime de Moro ter sofrido nova derrota na Câmara. Os deputados rejeitaram na terça-feira (06) a inclusão no texto final do projeto o chamado "plea bargain" que era planejado pelo ministro - tipo de solução negociada entre o Ministério Público , o acusado de um crime e o juiz.

Em julho, a Casa já havia imposto uma derrota ao ministro de Bolsonaro ao rejeitar a possibilidade de prisão em segunda instância, que era prevista no pacote.

Moro foi escolhido para chefiar a Justiça depois de se destacar como juiz da Lava Jato em Curitiba

Bolsonaro disse que lamenta a derrota sofrida pelo ministro, mas que não pode pressionar o Congresso a votar o texto por não ser a prioridade do governo.

"Tem que conversar com o Moro, né? Teve alguma reação do Parlamento e você não pode causar turbulência. Lamento, mas tem que dar uma segurada. Eu não quero pressionar isso aí e atrapalhar, tumultuar lá. Tantas outras propostas não enviamos para não atrapalhar a Previdência", afirmou.

Para o presidente, as mudanças feitas no projeto do ministro da Justiça pelos deputados são "parte do jogo".