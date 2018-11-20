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Reuniões

Bolsonaro embarca para Brasília para prosseguir com transição de governo

Na agenda estão reunião com o ministro extraordinário Onyx Lorenzoni e visitas à procuradora-geral da República Raquel Dodge e ao ministro do Tribunal de Contas Raimundo Carreiro

Publicado em 20 de Novembro de 2018 às 11:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2018 às 11:12
Jair Bolsonaro Crédito: Tânia Rego | Agência Brasil
O presidente eleito, Jair Bolsonaro, embarcou para Brasília na manhã desta terça-feira, 20, onde dará prosseguimento às reuniões de transição de governo.
 
Bolsonaro deixou sua casa em um condomínio da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, pouco depois das 5h20, escoltado por veículos da Polícia Federal. O comboio do presidente eleito chegou à Base Aérea do Galeão, na zona norte, às 5h59. O voo decolou conforme o previsto, por volta das 7h, mesmo sob a chuva que caía na capital fluminense. O futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, embarcou junto com o presidente eleito.
Segundo a agenda divulgada pela equipe de Bolsonaro, ele tinha reunião pela manhã ainda na Base Aérea de Brasília com o ministro da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário. No Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) da cidade, onde funciona o gabinete de transição do governo, ele se reúne com o ministro extraordinário Onyx Lorenzoni, que ocupará a Casa Civil no governo Bolsonaro.
Na parte da tarde, o presidente eleito recebe integrantes da Associação das Santas Casas do Brasil e faz visita de cortesia à procuradora-geral da República, Raquel Dodge, e ao ministro Raimundo Carreiro, do Tribunal de Contas da União.
Bolsonaro permanece em Brasília até sexta-feira, quando vai a São Paulo pela manhã para exames pré-operatórios no Hospital Albert Einstein e embarca em seguida de volta ao Rio de Janeiro.
Bolsonaro fará uma cirurgia no dia 12 para a retirada da bolsa de colostomia que está usando desde que foi esfaqueado, num ato de campanha eleitoral em setembro, em Juiz de Fora, na zona da mata de Minas Gerais.

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