Bolsonaro embarca para Brasília para prosseguir com transição de governo

Bolsonaro deixou sua casa em um condomínio da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, pouco depois das 5h20, escoltado por veículos da. O comboio do presidente eleito chegou à Base Aérea do Galeão, na zona norte, às 5h59. O voo decolou conforme o previsto, por volta das 7h, mesmo sob a chuva que caía na capital fluminense. O futuro ministro da Economia,, embarcou junto com o presidente eleito.