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Bolsonaro dormiu bem, não teve febre e ingeriu caldo de carne

Presidente foi diagnosticado com pneumonia na quarta e deve permanecer no hospital por mais 'cinco a sete dias'

Publicado em 

08 fev 2019 às 14:02

Publicado em 08 de Fevereiro de 2019 às 14:02

Presidente da República, Jair Bolsonaro, durante caminhada no Hospital Albert Einstein na tarde de quinta-feira (7) Crédito: Divulgação
O presidente Jair Bolsonaro dormiu bem e passou a noite sem febre, informou na manhã desta sexta-feira, 8, a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto. Ele também ingeriu caldo de carne.
Segundo o Planalto, acompanham o presidente a primeira-dama Michelle Bolsonaro e o filho Carlos Bolsonaro. O boletim médico de quinta-feira informava que as visitas médicas seguiam restritas.
O presidente foi diagnosticado com pneumonia, após apresentar febre de 38°C na noite de quarta-feira. De acordo com o médico responsável pela cirurgia de Bolsonaro, Antonio Luiz Macedo, o quadro é sutil e leve, mas deve fazer com que ele permaneça no hospital por mais, pelo menos, "cinco a sete dias".
Ele já está tomando antibióticos, fazendo fisioterapia, andando no corredor, mas vai levar mais ou menos de cinco a sete dias para [a pneumonia] ser completamente debelada", disse o médico, reforçando que o presidente precisará continuar no hospital durante esse período. "Se tiver alta daqui, vai ter uma sobrecarga absurda de trabalho e pode comprometer a saúde", disse em entrevista ao Estadão/Broadcast na quinta.
Na quinta, minutos após a divulgação do boletim que atestava a pneumonia, o presidente postou no Twitter uma mensagem em que dizia que "estamos tranquilos, bem e seguimos firmes". 

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