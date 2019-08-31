Home
Bolsonaro diz que Villas Boas garantiu 'liberdade' em momento 'crítico'

O presidente discursou em um Colégio Militar de Brasília

Agência Estado

Publicado em 31 de agosto de 2019 às 14:10

 - Atualizado há 6 anos

Bolsonaro diz que Villas Boas garantiu 'liberdade' em momento 'crítico' Crédito: Isac Nóbrega/PR

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) afirmou nesta sexta-feira (30), que o general Villas Boas, ex-comandante do Exército, agiu em silêncio durante momento "crítico" do Brasil, quando teria garantido "liberdade e democracia". "A história sabe disso".

Em 2018, quando o STF discutia a possibilidade de um habeas corpus que poderia evitar a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o militar usou as redes sociais para criticar a discussão na Corte: "Nessa situação que vive o Brasil, resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do País e das gerações futuras e quem está preocupado apenas com interesses pessoais?".

Em seguida, Villas Boas escreveu: "Asseguro à Nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à Democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais."

O presidente discursou por pouco mais de 2 minutos em evento sobre aniversário de 41 anos do Colégio Militar de Brasília. Ele afirmou que o colégio mantém "disciplina" e cultiva valores e tradições. "O que tira homem ou mulher da cegueira ou situação difícil é conhecimento. Aqui vocês têm o conhecimento Até porque aqui existe hierarquia e disciplina", disse Bolsonaro.

