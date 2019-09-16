Bolsonaro diz que viajará aos EUA para Assembleia Geral da ONU

Bolsonaro retorna a Brasília e diz que viajará aos EUA para Assembleia Geral da ONU Crédito: Reprodução | Facebook

Após mais de uma semana internado em São Paulo recuperando-se de uma cirurgia, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) retornou na tarde desta segunda-feira (16) ao Palácio da Alvorada, em Brasília, e disse que vai viajar para a Assembleia Geral da ONU, em Nova York.

O presidente brasileiro abre os discursos da Assembleia Geral: sua fala está agendada para 24 de setembro. O mandatário deve embarcar no dia anterior para os EUA.

"Volto à atividade 100% depois dos Estados Unidos ", disse Bolsonaro nesta segunda. Ele saiu do carro por poucos minutos ao chegar na residência oficial e falou com a imprensa.

O presidente afirmou ainda que deve reassumir a presidência na terça-feira (17) -desde a operação, ela vem sendo exercida pelo vice-presidente Hamilton Mourão.

O retorno do presidente ao comando do Executivo nesta terça contraria informação repassada mais cedo pelo porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros. A previsão, segundo o porta-voz, era que Bolsonaro só reassumiria a presidência na quinta-feira (19) para que ele pudesse descansar e se recuperar mais rapidamente.

Bolsonaro não especificou se até a sua viagem aos Estados Unidos despachará do Palácio da Alvorada ou do Palácio do Planalto.

O presidente afirmou ainda que nesta terça sancionará um projeto de lei que amplia a posse de arma de fogo na área rural. Aprovada pelo Congresso no final de agosto, a proposta considera residência ou domicílio, para fins de posse de arma, "toda a extensão" do imóvel rural.

"Não vou tolher ninguém mais de bem de ter a sua posse ou porte de arma de fogo", disse o mandatário.