Bolsonaro diz que Temer 'roubou' discurso ao propor intervenção

Bolsonaro Crédito: Agência Brasil

O deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ) chamou de "política" a intervenção na segurança pública do governo federal no Rio de Janeiro. O posicionamento foi feito em um vídeo publicado em seu perfil no Twitter, na manhã desta terça-feira, 20. Apesar de ter votado favoravelmente ao decreto que aprovou a intervenção na madrugada desta terça-feira, Bolsonaro fez críticas à medida, principalmente ao ser questionado por um interlocutor se ele acha que o presidente Michel Temer está "tentando roubar o seu discurso".

"Temer já roubou muita coisa aqui, mas o meu discurso ele não vai roubar, não", disse. "É uma intervenção política que ele está fazendo. Ele agora está sentado, lá não sei aonde, tranquilo, deitado. Se der certo, eu vou torcer para que dê certo, glória dele. Se der errado, joga a responsabilidade no colo das Forças Armadas", completou.

No vídeo, Bolsonaro disse ainda que, "se fosse presidente", seu decreto seria "bastante diferente" e defendeu uma espécie de "retaguarda jurídica" para os agentes que disparassem contra supostos criminosos em operações. "O que nós precisamos no Rio de Janeiro, agora, é que esses homens que vão estar nessa operação, após o cumprimento de qualquer operação, caso venha abater alguém, respondam, mas não tenha punição para eles", disse.