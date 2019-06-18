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Reforma da Previdência

Bolsonaro diz que se capitalização ficar fora de reforma, o 'governo prossegue'

Além da capitalização, foi retirado do texto às alterações previstas para o BPC, pago a idosos e deficientes de baixa renda, e na aposentadoria rural

Publicado em 18 de Junho de 2019 às 12:12

Publicado em 

18 jun 2019 às 12:12
Jair Bolsonaro Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil | Arquivo
O presidente Jair Bolsonaro afirmou na manhã desta terça-feira (18), que o governo "prossegue" caso a proposta do regime de capitalização fique de fora do texto final da reforma da Previdência, e ponderou ainda que um eventual retorno da medida pode acontecer por iniciativa parlamentar. "Gostaríamos que tudo que propusemos fosse acolhido, mas sabemos que a Câmara tem legitimidade para alterar. Se não for acolhido, o governo prossegue", disse a jornalistas antes da reunião do Conselho do governo.
Questionado se o governo vai tentar retomar a capitalização, o presidente destacou que o próprio Congresso pode propor que o regime volte ao texto da proposta que muda as regras da aposentadoria no Brasil. "As vezes nem o governo, as próprias bancadas, líder partidário pode propor uma emenda e destacá-la", respondeu.
Além da capitalização, o parecer do relator da Comissão Especial da Câmara, Samuel Moreira (PSDB-SP), retirou do texto alterações como as previstas para o Benefício de Prestação Continuada (BPC), pago a idosos e deficientes de baixa renda, e na aposentadoria rural.

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