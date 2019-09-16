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Bolsonaro diz que reassume amanhã a Presidência

A informação foi dada pelo próprio presidente no seu retorno ao Palácio da Alvorada

Publicado em 

16 set 2019 às 17:18

Publicado em 16 de Setembro de 2019 às 17:18

O presidente que passou por uma cirurgia, diz que reassume a Presidência nesta terça-feira (17) Crédito: Reprodução | Facebook
O presidente Jair Bolsonaro (PSL) reassume a Presidência da República nesta terça-feira, 17. A informação foi dada pelo próprio na entrada do Palácio da Alvorada, neste início desta noite, quando retornou de São Paulo após ter recebido alta do Hospital Vila Nova Star, onde estava internado.
> Bolsonaro diz que viajará aos EUA para Assembleia Geral da ONU
O porta-voz da Presidência, general Rêgo Barros, no entanto, havia dito mais cedo que Bolsonaro só voltaria ao cargo na quinta-feira, 19. Segundo o Planalto, a decisão de antecipar o retorno foi do próprio presidente da República, que está fora do cargo desde domingo, 8, quando foi submetido a uma cirurgia para correção de uma hérnia incisional.
Desde a data da operação, o vice-presidente, Hamilton Mourão, exercia a Presidência da República.

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