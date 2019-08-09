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Banco Central

Bolsonaro diz que pretende 'tirar Coaf do jogo político' e vinculá-lo ao BC

O órgão pode ter um quadro efetivo e até mudar de nome, declarou Bolsonaro

Publicado em 09 de Agosto de 2019 às 08:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2019 às 08:14
Bolsonaro diz que pretende 'tirar Coaf do jogo político' e vinculá-lo ao BC Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
O presidente Jair Bolsonaro afirmou, nesta sexta-feira (9), que pretende transferir o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) para o Banco Central. O órgão pode ter um quadro efetivo e até mudar de nome, declarou Bolsonaro ao deixar o Palácio da Alvorada nesta sexta-feira (9).
"O que pretendemos é tirar o Coaf do jogo político, pretendemos, estamos conversando, vincular o Coaf ao Banco Central. Tudo onde tem política, mesmo bem intencionado, sofre pressão", disse o presidente.
De acordo com ele, o Coaf no Banco Central vai fazer o "trabalho sem qualquer suspeição de favorecimento político".
Bolsonaro transferiu o Coaf para o Ministério da Justiça ao assumir o governo. O Congresso, no entanto, devolveu o órgão ao Ministério da Economia.
Na entrevista, Bolsonaro estava ao lado do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro.
O destino do presidente do Coaf será decidido pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Perguntado sobre como o órgão ficaria livre de indicações políticas, Bolsonaro citou um exemplo de que poderia sugerir a Moro que tirasse alguém do Coaf enquanto a pasta estivesse no Ministério da Justiça. "Queremos evitar isso aí. Quando menos o Estado, a política, interferir no destino do Brasil, entendo que seja melhor."

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