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Compromisso

Bolsonaro diz que novo AGU vai passar a defender prisão após 2ª instância

No post, o presidente disse que seu governo vai rever o posicionamento da ex-advogada-geral da União (AGU) Grace Mendonça que defendeu o esgotamento dos recursos antes da prisão

Publicado em 

09 jan 2019 às 19:48

Publicado em 09 de Janeiro de 2019 às 19:48

Crédito: Antonio Cruz/ Agência Brasil
O presidente Jair Bolsonaro reiterou nesta quarta-feira, 9, seu compromisso com a prisão após segunda instância em uma mensagem no Twitter. No post, o presidente disse que seu governo vai rever o posicionamento da ex-advogada-geral da União (AGU) Grace Mendonça que defendeu o esgotamento dos recursos antes da prisão.
"No gestão anterior a AGU manifestou-se a favor da prisão somente após o esgotamento de todos os recursos. Esse posicionamento será revisto pelo nosso governo em sentido favorável ao cumprimento da pena após condenação em segunda instância. Vamos combater a impunidade!", escreveu Bolsonaro no Twitter.
Ainda em novembro, Bolsonaro anunciou André Mendonça para a AGU, em substituição a Grace. Segundo a Coluna do Estadão, o novo ministro deve enviar um parecer ao Supremo com o novo entendimento em abril, a tempo do julgamento sobre antecipação da pena. A prisão após segunda instância também é defendida pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro.

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