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Processo

Bolsonaro diz que 'nada preocupa' em relação a Onyx

Fachin autorizou investigação de caixa dois envolvendo ministro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2018 às 23:50

Publicado em 04 de Dezembro de 2018 às 23:50

Presidente eleito Jair Bolsonaro em entrevista a TV Globo Crédito: Reprodução
O presidente eleito Jair Bolsonaro afirmou hoje (4) que nada preocupa em relação à abertura de um processo para apurar o suposto recebimento de doações de campanha não declaradas - caixa dois - envolvendo o ministro extraordinário da transição, Onyx Lorenzoni, confirmado para Casa Civil, e a empresa J&F, proprietária do frigorífico JBS.
"Nada preocupa. Em havendo qualquer acusação robusta de irregularidade, estamos acertados com o ministro Moro [Sérgio Moro, que comandará o Ministério da Justiça e Segurança Pública], nós tomaremos uma providência", disse o presidente eleito durante entrevista coletiva.
Segundo Bolsonaro, qualquer providência só será tomada se houver acusações "robustas" envolvendo Onyx ou outros auxiliares.
A decisão de abrir o processo foi tomada hoje pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF). Para Bolsonaro, não há preocupação no momento. A abertura do procedimento para investigar a acusação foi uma iniciativa da procuradora-geral da República, Raquel Dodge, e trata-se de uma fase ainda preliminar de apuração.
NOTA
À noite, Onyx divulgou nota em que afirma receber com muita tranquilidade a decisão de Fachin. De acordo com o ministro, será a oportunidade para esclarecer os fatos e a verdade de forma definitiva.
> Não existe alinhamento automático com partidos, diz Bolsonaro
Tal procedimento me dará oportunidade de esclarecer, com a verdade e de forma definitiva, perante o Poder Judiciário, as questões relativas ao fato, a exemplo do que já foi feito diante da opinião pública de meu estado e da sociedade brasileira.

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