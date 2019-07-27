Home
Bolsonaro diz que jornalista não precisa se preocupar com deportação

O presidente defendeu neste sábado a proposta do Ministério da Justiça que prevê deportação sumária para suspeitos de alguns crimes, mas negou que atingiria Glenn

Agência Brasil

Publicado em 27 de julho de 2019 às 19:06

 - Atualizado há 6 anos

Bolsonaro diz que jornalista não precisa se preocupar com deportação Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil | Arquivo

O presidente Jair Bolsonaro defendeu neste sábado (27) a proposta do Ministério da Justiça que prevê deportação sumária para suspeitos de alguns crimes.

Ele negou, entretanto, que a portaria ministerial tenha o objetivo de atingir o jornalista americano Glenn Greenwald, cujo site tem divulgado supostas conversas do ministro Sérgio Moro, da Justiça, com procuradores da Operação Lava Jato.

"Tanto é que não se encaixa na portaria o crime que ele está cometendo. Até porque ele é casado com outro homem [deputado federal David Miranda, que é brasileiro] e tem meninos adotados no Brasil. Ele não vai embora, o Glenn pode ficar tranquilo. Talvez ele pegue uma cana aqui no Brasil. Não vai pegar lá fora, não", disse durante cerimônia de formatura de paraquedistas no Rio de Janeiro.

Bolsonaro afirmou que suspeitos de crime têm que ser "mandados para fora do Brasil". "Eu não sou xenófobo, mas na minha casa, entra quem eu quero. E a minha casa, no momento, é o Brasil".

NOVOS DADOS SOBRE DESMATAMENTO

Ainda no Rio, Bolsonaro afirmou neste sábado que deve divulgar, na próxima semana, novos dados sobre desmatamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O presidente mostrou recentemente insatisfação com informações da instituição que mostram aumento da área desmatada no país.

"Já está tudo levantado. Está nas mãos do Marcos Pontes [ministro da Ciência e Tecnologia] e do Ricardo Salles [ministro do Meio Ambiente] a divulgação desses dados, talvez na quarta-feira agora", observou.

O presidente da República voltou a defender a exploração econômica da Amazônia e de outras áreas protegidas, como o litoral de Angra dos Reis. "Não podemos tratar o meio ambiente como uma psicose ambiental", afirmou.

