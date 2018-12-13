Bolsonaro diz que investigação contra ex-assessor de filho dói no coração

Jair Bolsonaro em pronunciamento na internet Crédito: Reprodução/Facebook

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) admitiu na noite desta quarta-feira que está disposto a pagar a conta caso a investigação aponte irregularidade na movimentação de R$ 1,2 milhão entre 2016 e 2017 de Fabrício José Carlos de Queiroz, ex-assessor de seu filho Flávio Bolsonaro. Bolsonaro disse que o caso dói no coração , porque, segundo ele, o que tem de mais firme (em seu projeto de governo) é o combate à corrupção.

- Se algo estiver errado comigo, meu filho ou o Queiroz, que paguemos a conta desse erro. Não podemos comungar com erro de ninguém - disse Bolsonaro, em um pronunciamento ao vivo pelo Facebook, que durou 16 minutos.

Queiroz é citado em um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) anexado à Operação Furna da Onça, que no mês passado prendeu deputados estaduais do Rio. O volume de recursos movimentados em sua conta bancária foi considerado atípico. Entre as movimentações que constam do relatório está um cheque de R$ 24 mil pagos à futura primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

O relatório do Coaf também cita que a conta de Queiroz recebeu repasses de oito funcionários e ex-funcionários do gabinete de Flávio. O órgão listou outros funcionários de gabinetes da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) que tiveram movimentação atípica. O Ministério Público do Rio já tem procedimentos em curso, que correm sob sigilo, para investigar possíveis irregularidades cometidas por servidores da Assembleia, com base no relatório do Coaf. O MP não esclarece se as movimentações financeiras de Queiroz estão sob investigação.

Na transmissão no Facebook, o presidente eleito, no entanto, reafirmou que nem ele, nem o filho ou o assessor são investigados. Bolsonaro disse que Queiroz será ouvido na próxima semana. Apesar de ter observado que o caso do ex-assessor foi fruto de um vazamento, Bolsonaro afirmou que não é contra.

- Não sou contra vazamento não, tem que vazar tudo mesmo. Nem devia ter nada reservado, botar tudo para fora e chegar a conclusão. Dói no coração? Dói. o que temos de mais firme é o combate à corrupção.

O presidente eleito disse que aconteça o que acontecer em seu governo usará todas as armas para o combate aos crimes de corrupção, incluindo o Coaf que revelou a movimentação na conta bancária do ex-assessor de Flávio Bolsonaro.

- Aconteça o que acontecer, enquanto eu for presidente vamos combater a corrupção com todas as armas do governo, inclusive com o próprio Coaf, que está indo para o ano que vem para o Ministério da Justiça - disse

Bolsonaro só falou sobre o Coaf ao final da transmissão e classificou a investigação como um problema pela frente.

- Temos um problema pela frente, o caso de um ex-assessor nosso que está com uma movimentação atípica. Eu deixo bem claro que eu não sou investigado. O meu filho Flávio Bolsonaro não é investigado. E, pelo que me consta, esse ex-assessor nosso será ouvido pela Justiça na semana que vem. A gente espera que ele dê as devidas explicações.