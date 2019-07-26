Home
>
Política
>
Bolsonaro diz que governo brasileiro enviou consulta aos EUA

Bolsonaro diz que governo brasileiro enviou consulta aos EUA

Presidente indicou seu filho para ser embaixador do Brasil em Washington

Folha Press

Publicado em 26 de julho de 2019 às 15:57

 - Atualizado há 6 anos

Jair Bolsonaro Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira (26) que não tem pressa para a nomeação de seu filho, Eduardo, como embaixador nos Estados Unidos. Ele confirmou também que o governo brasileiro enviou nesta semana a consulta formal para os americanos sobre a nomeação. 

Recomendado para você

Na nova proposta encaminhada à Câmara, somente secretários municipais e o chefe de gabinete do prefeito são contemplados com pacote de benesses

Prefeito de Venda Nova recua e exclui auxílio-feira e 13° para ele e vice em projeto

Janete Vargas Simões assumiu a presidência da Corte, mas outro colega coprotagonizou a cerimônia

Posse da nova Mesa Diretora do TJES tem discurso inusitado e "climão"

Decisão prevê que a prefeitura do município reassuma a prestação de serviços de saúde à população em até 45 dias; confira detalhes

Justiça manda suspender contrato de gestão de saúde em Marechal Floriano

"Acho que foi mandado ontem o 'agrément'. Acho que foi ontem se eu não me engano. Não tenho certeza. Eu acertei com o Ernesto [Araújo, chanceler], se não foi ontem, foi hoje. A gente não está com pressa", disse o presidente a jornalistas no Palácio da Alvorada. 

O envio da consulta é uma das etapas formais da nomeação do embaixador.

Bolsonaro decidiu indicar o filho para assumir o posto diplomático em Washington. Presidente da Comissão de Relações Exteriores na Câmara, o deputado federal tem acompanhado o pai em viagens internacionais. 

Segundo súmula do STF (Supremo Tribunal Federal), nomeação de cônjuge ou parente de até terceiro grau para exercício de cargo em comissão ou de confiança em qualquer dos poderes da União violaria a Constituição Federal. 

De acordo com a CGU (Controladoria-Geral da União), a vedação diria respeito apenas à indicação a cargos administrativos, e não políticos. Para se tornar embaixador, Eduardo precisará também passar por avaliação do Senado brasileiro. 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

EUA

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais