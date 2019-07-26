Eduardo na embaixada

Bolsonaro diz que governo brasileiro enviou consulta aos EUA

Presidente indicou seu filho para ser embaixador do Brasil em Washington

Publicado em 26 de julho de 2019

Jair Bolsonaro Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira (26) que não tem pressa para a nomeação de seu filho, Eduardo, como embaixador nos Estados Unidos. Ele confirmou também que o governo brasileiro enviou nesta semana a consulta formal para os americanos sobre a nomeação.

"Acho que foi mandado ontem o 'agrément'. Acho que foi ontem se eu não me engano. Não tenho certeza. Eu acertei com o Ernesto [Araújo, chanceler], se não foi ontem, foi hoje. A gente não está com pressa", disse o presidente a jornalistas no Palácio da Alvorada.

O envio da consulta é uma das etapas formais da nomeação do embaixador.

Bolsonaro decidiu indicar o filho para assumir o posto diplomático em Washington. Presidente da Comissão de Relações Exteriores na Câmara, o deputado federal tem acompanhado o pai em viagens internacionais.

Segundo súmula do STF (Supremo Tribunal Federal), nomeação de cônjuge ou parente de até terceiro grau para exercício de cargo em comissão ou de confiança em qualquer dos poderes da União violaria a Constituição Federal.

De acordo com a CGU (Controladoria-Geral da União), a vedação diria respeito apenas à indicação a cargos administrativos, e não políticos. Para se tornar embaixador, Eduardo precisará também passar por avaliação do Senado brasileiro.

