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POLÍTICA

Bolsonaro diz que futuro ministro Marcos Pontes visitará Israel em 2019

O futuro ministro da Ciência e Tecnologia visitará instalações de dessalinização, plantações e escritório de patentes em Israel acompanhado pelo ministro israelense da Ciência e Tecnologia, Ofir Akunis

Publicado em 25 de Dezembro de 2018 às 12:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 dez 2018 às 12:50
Futuro ministro da Ciência e Tecnologia, Macos Pontes Crédito: Reprodução Internet
O presidente eleito, Jair Bolsonaro, informa nesta manhã, 25, em seu perfil no Twitter que a parceria entre o Brasil e Israel, que beneficiará o Nordeste brasileiro, está "muito bem encaminhada". Conforme ele, no primeiro mês de 2019, o futuro ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, visitará instalações de dessalinização, plantações e escritório de patentes em Israel acompanhado pelo ministro israelense da Ciência e Tecnologia, Ofir Akunis.
"Pretendemos ainda em janeiro construir instalação piloto para retirar água salobra de poço, dessalinizar, armazenar e distribuir para agricultura familiar, estendendo o projeto para mais localidades após testes e ajustes", descreve a nota.
O futuro presidente diz também que estuda testar uma tecnologia que produz água a partir da umidade do ar em escolas e hospitais da região. "Poderemos, inclusive, negociar a instalação de fábrica no Nordeste para venda desses equipamentos no nosso mercado."
Bolsonaro também escreve que, "livre das amarras ideológicas", o Brasil pode dar os primeiros passos para fora do "buraco" em que foi colocado pelos últimos governos. "Seguimos fortes na missão de fazer deste País uma nação cada vez maior!"
Nos últimos anos, o Nordeste brasileiro tem recebido tecnologia israelense para soluções em relação à escassez de água e para o desenvolvimento agrícola.
Para selar a aproximação entre os dois países, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, participará da posse de Jair Bolsonaro no dia 1º de janeiro. Será a primeira visita de um chefe de governo em exercício de Israel ao Brasil.

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